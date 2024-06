L’Altra Verona… Contrasti per i manifesti “La Russia NON è il mio nemico”

Continuano a scatenare polemiche (soprattutto da parte di ucraini appartenenti ad organismi socio-politici locali, tipo +Europa Verona che ha mosso accuse di “finto pacifismo”) gli oltre duecento manifesti fatti affiggere in giro per Verona e dintorni, dal 17 giugno scorso, dall’Associazione culturale Veneto Russia, da Verona per la Libertà e dal Sindacato Libero con la scritta a caratteri cubitali “La Russia NON è il mio nemico!”. E con, sotto, due mani che si stringono, una con i colori della bandiera italiana e l’altra con quelli del vessillo russo.

«Un segno d’amicizia ad una nazione e ad un popolo – hanno sottolineato alcuni referenti dell’iniziativa, Francesca Menin, Maurizio Cutolo e Palmarino Zoccatelli – e nel rifiuto dell’intromissione occidentale guerrafondaia antirussa e russofoba che appoggia incondizionatamente un negatore di compromessi e trattative di pace come il presidente (dal mandato scaduto) Volodymyr Oleksandrovyč Zelens’kyj».

Il 19 giugno, a loro volta, sono apparsi a Donetsk (traslitterazione anglosassone di Doneck in russo, Donec’k in ucraino, nell’autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk annessa de facto alla Federazione Russa il 30 settembre 2022) altri cartelloni gemelli, nelle lingue russa ed italiana: “Il popolo italiano NON è mio nemico!”.

A diffondere la circostanza è stato il reporter indipendente Vittorio Nicola Rangeloni che, nel suo canale RangeloniNews su Telegram, divulga “notizie, storie e verità che nessuno racconta”, con informazioni raccolte in presa diretta, con notevoli rischi personali, dal 2015 nel Donbass.

Nato il 4 dicembre 1991 da madre russa e padre italiano a Bellano (Lecco) per poi spostarsi a Barzio, sempre in provincia di Lecco, fin da piccolo ha parlato anche la lingua materna, assimilandola fino alla completa padronanza. Vive a Donetsk con la moglie del posto ed il figlio avuto insieme. E, dopo quella della Repubblica Popolare di Donetsk, ha ora acquisito la cittadinanza russa.

Vittorio Nicola Rangeloni (a sinistra) e Claudio Beccalossi a Donetsk.

Claudio Beccalossi