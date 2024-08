Verona Ricorda… In via Santa Maria Rocca Maggiore. Dalle epigrafi bisognose di restauri conservativi

A non molta distanza da ponte Nuovo e dalla chiesa di San Tomaso Becket (o di San Tomaso Cantuariense), si trova via Santa Maria Rocca Maggiore, caratteristica strada “nobiliare” a Veronetta tra storici ed eleganti palazzi ben conservati, pregiate immagini sacre da tener d’occhio, memorie di illustri presenze del passato e, purtroppo, secondo prassi diffusa, pure scritte vandaliche.

L’arteria prende nome dalla presenza della modesta chiesa, appunto, di Santa Maria Rocca Maggiore, già dipendente da quella di San Tomaso Becket, oggi sconsacrata e sottoposta ad interventi di restauro degli esterni nel 2002. Il toponimo, probabilmente, ebbe ispirazione dal santuario mariano presente sul percorso di pellegrinaggio che da Tolosa porta a Limoges, consacrato a Santa Maria Roche Amatoris od a Santa Maria de Roca Amadore.

Sorta sulla sponda sinistra dell’Adige nel luogo che, un tempo, costituiva l’Isolo, fu menzionata una prima volta il 13 giugno 1185 in una breve di papa Lucio III (nato Ubaldo Allucingoli, Lucca, tra il 1097 ed il 1105 – Verona, 25 novembre 1185, pontefice dal 1181 alla sua morte, sepolto nel duomo scaligero o cattedrale di Santa Maria Assunta od ancora cattedrale di Santa Maria Matricolare). Nel documento veniva confermata la chiesa (ecclesia Sancte Marie in Insulo Verone) al monastero dei SS. Vito e Modesto di Badia Calavena.

Lasciando alle spalle piazza San Tomaso, la via attrae per gli edifici dotati di imponenti ingressi ad arco, spesso arricchiti da volti, mascheroni e mitologici scolpiti in rilievo (come i tanti apposti al civico 17).

Il tenero affresco d’una Madonna col Bambino (a destra, in direzione di vicolo Orologio) pretenderebbe qualche attenzione per ripristino e tutela, esposto ed indifeso com’è ai capricci atmosferici ed alle eventuali bravate dei soliti ignoti.

Sulla facciata del civico 14A una targa della memoria ricorda che “In questa casa il 26 ottobre 1788 nacque Teodora nob. Campostrini fondatrice delle Sorelle Minime della Carità di Maria Addolorata Istituto Campostrini maestra di virtù educatrice sapiente”. Teodora morì il 22 maggio 1860 e riposa nella cappella della casa-madre, in via Santa Maria in Organo 2. Già Serva di Dio e Venerabile, ha in corso il processo apostolico per la sua beatificazione.

All’angolo con vicolo Isola (imbrattato da graffitari) una malridotta e spoglia edicola mariana in materiale tufaceo riporta, alla base, un’implorazione latina parzialmente scrostata, non del tutto leggibile e l’anno 1822. Una lastra sottostante richiama Ave Maria. Anche qui servirebbe un intervento di cura.

Sopra l’arco d’entrata al civico 25, infine, un’altra lapide marmorea quasi totalmente incomprensibile (e, quindi, da ennesimo SOS rivolto a competenti autorità) cita Alberto Rovaldi di cui è difficile reperire notizie in rete ma che, in ogni caso, risulta autore di opere come “La città delle porte aperte” (romanzo, Casa editrice Ceschina, 1934), “La città delle porte chiuse” (Casa editrice Ceschina, 1936), “Bandiera bianca” (Edizioni di Vita Veronese, 1952), “Malie di Casanova – Quattro commedie in un atto” (Linotipia veronese, 1952) ristampato in “Tutte le opere di Alberto Rovaldi. Malie di Casanova. Commedie” (Gastaldi Editore, Milano, 1955), “La pietra scema” (romanzo, Gastaldi Editore, Milano, 1954), “Salviamo l’amore” (romanzo, Gastaldi editore, Milano, 1954).

Nato nel 1880 e deceduto il 2 novembre 1949, Rovaldi riposa nel Cimitero monumentale (Tombe famiglia zona M – Barbieri, Manufatto T. F. – Terragna – n. 0173), dove un busto lo ritrae sovrastando la stele sepolcrale in cui è sintetizzata la sua biografia (“scrittore poeta storico / uomo libero”) e l’affianca nell’ultima dimora la sua supposta consorte (“In vita e in morte”). Un personaggio del patrimonio intellettuale ed umano di Verona rétro che andrebbe rivalutato.

Un memento personale. Mi recavo di tanto in tanto nella via in oggetto, negli Anni Ottanta del secolo scorso, presso una sorta di magazzino-rivendita delle pubblicazioni di “Vita Veronese”, benemerita rivista divulgativa della veronesità e dei suoi adepti fondata nel 1948 da Gino Beltramini (Engazzà di Salizzole, Verona, 22 giugno 1908 – Verona, 2 febbraio 1983, il dotto Gibe della cultura locale), assieme a Lanfranco Vecchiato ed a Emilio Giacometti

Giornalista e letterato, el Profe aveva edito anche una nutrita serie di monografie di vari studiosi riguardanti argomenti su Verona e provincia, intitolata “Le guide” e i “Quaderni di Vita Veronese” (dai formati diversi), i cui fascicoli (reperibili oggi con difficoltà in mercatini e bancarelle di libri usati), stampati dalla Linotipia Veronese Ghidini e Fiorini, sono ricercati da bibliofili, collezionisti ed appassionati.

Scomparso Gibe, era la sorella Maria ad occuparsi della modesta attività di vendita delle pubblicazioni, per esclusivo amore della diffusione di conoscenza e rispetto dell’opera intellettuale e pratica del fratello, non certo per volgare interesse spiccolo di mercato. Acquistai da lei diversi titoli, entrati a far parte del mio archivio. La ricordo gentile, d’un bel sorriso solare, disponibile, aperta. Come l’illustre Gino, conosciuto personalmente, purtroppo, solo di sfuggita…

