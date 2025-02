Illeciti ambientali: Carabinieri e Arpav insieme per la formazione delle Forze dell’Ordine

(AAV), 17 febbraio

Il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Venezia e l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale promuovono un ciclo di incontri formativi rivolti ai Carabinieri del Comando Legione Carabinieri “Veneto”, con l’obiettivo di migliorare le conoscenze in materia di delitti e di illeciti ambientali e rafforzare la collaborazione tra le due istituzioni per la tutela ambientale del territorio e il contrasto all’illegalità.

I delitti e gli illeciti ambientali, che includono l’inquinamento di aria, acqua e suolo, il traffico di rifiuti, la distruzione di habitat naturali e altre azioni che danneggiano l’ecosistema, rappresentano una minaccia crescente per il nostro territorio e la nostra salute.

Il ciclo di 8 incontri, che si svolgerà a partire da lunedì 17 febbraio rivolto ai Comandanti di Compagnia, Tenenza e Stazione dell’Arma dislocate su tutto il territorio veneto, prevede l’illustrazione della normativa ambientale, delle modalità di indagine e controllo anche ricorrendo ad esempi e casi pratici nell’ottica dell’interazione tra istituzioni.

La presenza capillare dell’Arma e l’apprezzato radicamento territoriale rappresentano i punti di forza su cui investire con il percorso proposto per consolidare le professionalità a tutela del territorio e della sicurezza dei cittadini e dell’ambiente.

Gli incontri saranno tenuti da esperti di A.R.P.A.V. e del Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, che metteranno a disposizione dei partecipanti le loro conoscenze e competenze.

“L’iniziativa si inserisce nella collaborazione che da anni Arpav e Regione del Veneto hanno con le Forze dell’ordine per contrastare gli illeciti. Siamo convinti che la formazione e il coordinamento fra istituzioni siano fondamentali per contrastare gli illeciti ambientali”, ha dichiarato Loris TOMIATO, Direttore Generale dell’A.R.P.A.V.

“La collaborazione con ARPAV è un’importante opportunità per Carabinieri del Veneto”, ha aggiunto il Tenente Colonello Enrico RISOTTINO, Comandante del Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Venezia, “da sempre impegnati nella lotta contro i crimini ambientali, convinti che solo attraverso un impegno comune sia possibile migliorare la protezione del nostro territorio”.

in allegato fotografia: Tenente colonnello Risottino Comandante dei Carabinieri NOE, Generale De Liso, Comandante Legione Carabinieri, Loris Tomiato, Direttore generale ARPAV, Generale Pennacchini Comandante Regione Carabinieri Forestali Veneto.