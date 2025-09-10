Avvio dell’anno scolastico. Alle elementari di Soave venti nuovi bagni

Suona la campanella e i bambini delle scuole elementari di Soave tornano in classe. Ad attendere i giovani alunni soavesi, oltre alle loro maestre e al personale scolastico, quest’anno c’è anche qualche novità riguardante l’edificio.

Il plesso scolastico, nel corso dell’estate, è stato ulteriormente rinnovato allo scopo di adattarsi sempre di più alle esigenze dei suoi piccoli frequentatori.

Nelle estati del 2022 e del 2023 l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Matteo Pressi, aveva completamente rifatto il tetto del corpo centrale dell’edificio, grazie ad un contributo straordinario di 250.000 elargito dal ministro dell’istruzione Valditara.

Grandi migliorie negli spazi esterni sono state realizzate nel corso dell’estate 2024, con la rigenerazione del parco interno, tornato agli antichi splendori e quindi pienamente fruibile per i giochi all’aperto.

Negli scorsi mesi, invece, sono stati avviati i lavori – conclusi in questi giorni – per la ristrutturazione di dieci bagni, dopo i primi dieci risistemati lo scorso anno.

Sale quindi a venti il conto dei servizi rimessi a nuovo nel plesso scolastico in appena 18 mesi.

L’intervento, del valore di 90.000 euro, ha consentito di sostituire i vecchi sanitari ormai vetusti, così come i vecchi rivestimenti particolarmente datati, che hanno lasciato spazio ad elementi completamente nuovi. Ristrutturata anche la parte impiantistica, mandando in pensione il vecchio sistema fognario, risalente ad oltre 60 anni fa.

Come evidenzia il sindaco Matteo Pressi: <<ci siamo impegnati ad eseguire in maniera costante, anno dopo anno, gli interventi manutentivi necessari a tenere le nostre scuole nelle migliori condizioni. Questo evita da un lato il degrado dell’edificio, e dall’altro di ritrovarsi nella situazione di dover far fronte, in un’unica annualità, a problematiche costose, spesso generate dalla trascuratezza>>, conclude il sindaco.