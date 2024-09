Scuole e impianti sportivi: dalla Regione 50.000 euro al Comune di Soave

Un’estate all’opera per il Comune di Soave, pronto a concludere in questi giorni due importanti cantieri che consentiranno, con l’avvio delle scuole e della stagione sportiva, di usufruire di infrastrutture più sicure e sostenibili, grazie anche al sostegno finanziario della Regione del Veneto.

La Giunta regionale guidata da Luca Zaia, infatti, nel mese di agosto ha assegnato all’amministrazione della cittadina murata due contributi straordinari, la cui somma supera di poco i 50.000 euro, finalizzati alla realizzazione di lavori presso le scuole e presso gli impianti sportivi di viale della Vittoria.

Come spiega il sindaco di Soave, Matteo Pressi: <<grazie al sostegno della Regione abbiamo avuto la possibilità di realizzare dei nuovi controsoffitti in alcune aule delle scuole elementari. Si tratta di coperture che a seguito di opportune analisi hanno mostrato un tasso di usura rilevante. In accordo con la Regione abbiamo quindi deciso di sostituire questi elementi per garantire appieno la sicurezza dei bimbi>>.

Non solo lavori presso le scuole, le quali, da quest’anno torneranno pienamente utilizzabili dopo la realizzazione, sostenuta dallo Stato con un contributo di 230.000 euro, del nuovo tetto. Alcune migliorie, infatti, interesseranno anche l’impianto sportivo di viale della Vittoria, immediatamente adiacente al plesso scolastico.

In particolare, verrà realizzato presso il campo da calcio, attualmente utilizzato dai Veterani Soave e dalle altre squadre della cittadina murata, un nuovo impianto di illuminazione.

Come spiega l’assessore allo sport Denis Adami: <<il nuovo impianto sarà più performante, garantendo una migliore visibilità in campo anche nelle ore serali. Inoltre, sarà dotato di nuove tecnologie per il risparmio energetico che alleggeriranno le bollette a carico del Comune>>.

Con l’ottenimento di questi due ulteriori contributi, il Comune di Soave si conferma come una della amministrazioni più in grado di attrarre finanziamenti dall’esterno, ampliando la possibilità di realizzare manutenzioni e nuovi interventi a favore della cittadinanza senza gravare sulla fiscalità comunale e senza ricorrere all’indebitamento.

Tuttavia, la riflessione finale del sindaco va aldilà degli aspetti tecnici e di bilancio, come precisa Pressi: <<con questi due interventi dedicati al mondo della scuola e dello sport rafforziamo due presidi fondamentali per garantire la qualità della vita anche nei piccoli borghi>>, conclude il primo cittadino.