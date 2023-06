Recupero ex Arsenale. Pubblicato in tempi veloci il bando per la riqualificazione della Palazzina di Comando, aree esterne e corte centrale. Offerte entro il 18 luglio 2023

È stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori, in gran parte finanziati con i fondi PNRR che prevedono la riqualificazione della Palazzina di Comando, delle aree esterne e della Corte centrale con gli edifici annessi nonchè lavori strumentali di bonifica, demolizioni e reti tecnologiche.

In particolare si tratta del complesso dei lavori nell’ambito del programma “Ars district – Il Parco dell’Arsenale interventi di recupero e riqualificazione del complesso di epoca austriaca”, del Lotto progettuale PNRR “Palazzina di Comando aree esterne e corte centrale – edifici 1, 2a- 2b-2c ed aree esterne”, finanziato con fondi dell’Unione Europea Next Generationeu nell’ambito del PNRR M5 C2 – Investimento 2.1 “Rigenerazione Urbana”, e del Lotto progettuale 1 “Demolizioni, Bonifiche, Reti Tecnologiche”.

“Una volta approvato il progetto definitivo, un paio di settimane fa, gli uffici hanno lavorato in velocità – ha detto la vicesindaca Barbara Bissoli – per arrivare in tempi rapidi alla pubblicazione del bando, in modo tale che l’affidamento dei lavori possa avvenire per l’estate”.

L’importo dell’appalto è di 18.341.152,51 euro, di cui 830.767,15 euro per gli oneri per la sicurezza. Il termine della presentazione delle offerte è fissato per martedì 18 luglio 2023 alle 9.30.

Il criterio di aggiudicazione sarà dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La procedura di gara si svolgerà sulla Piattaforma telematica Sintel di proprietà di Aria Lombardia spa al link https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=170908461

Per supporto tecnico e operativo per l’utilizzo della piattaforma Sintel è possibile chiamare il numero verde: 800116738 (dall’estero +39 0239331780 assistenza in lingua italiana) dalle 9 alle 17.30 dal lunedì al venerdì, e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it Si invita a consultare prima le risposte alle “Domande frequenti” pubblicate nella sezione Help sul sito di ARIA S.p.A.

Il bando e la documentazione sono reperibili a questo link sul sito del Comune di Verona.