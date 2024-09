Strage di cani e gatti nel veronese uccisi con l’antigelo

SAN ZENO DI MONTAGNA (12 SETTEBRE 2024)

Ancora una strage di cani e gatti uccisi, questa volta la responsabilità non è del veleno ma dell’antigelo che nel veronese, precisamente nelle località di San Zeno e Brenzone dove sono morti in questi giorni ben 4 cani e tre gatti tutti uccisi dall’antigelo e dopo una terribile agonia. I fatti sono già stati denunciati ai carabinieri che stanno indagando per trovare il responsabile o i responsabili di questa strage. Sulla vicenda interviene anche l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA che ha annunciato a sua volta la presentazione di una denuncia nei prossimi giorni e l’istituzione di una ricompensa di mille euro che sarà pagata a chi con la sua formale denuncia rilasciata secondo i criteri di legge alle autorità che indagano sulla morte di cani e gatti aiuterà a individuare e far condannare il responsabile o i responsabili di questi crimini. “Gli avvelenamenti che conducono alla morte dei cani e dei gatti sono crimini orribili che purtroppo si reiterano quotidianamente in tutta Italia. – scrivono in una nota gli animalisti- in questo caso è stato quasi certamente l’antigelo, ma possono essere polpette avvelenate o chiodate o lumachicida o altri veleni che causano ogni anno la morte e l’intossicazione di oltre 40.000 cani in tutta la penisola”.