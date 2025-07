In farmacia Campagna Nazionale ENPA 2025 contro gli abbandoni a Verona progetto pilota

Vecchioni (Federfarma): «La tutela della salute animale è una mission delle farmacie»

Entra in farmacia la Campagna nazionale 2025 dell’Ente Nazionale Protezione Animali per arginare l’incivile fenomeno dell’abbandono. L’accordo pilota fra la sezione Veronese dell’ENPA e Federfarma Verona vede per la prima volta le farmacie coinvolte direttamente a titolo volontaristico nella lotta agli abbandoni degli animali da compagnia, piaga che purtroppo si acuisce nel periodo estivo.

In occasione delle giornate nazionali ENPA contro l’abbandono del 5-6 luglio e per tutta la stagione estiva le farmacie apporranno le locandine che quest’anno lanciano il seguente messaggio: “Non buttarlo via. Non è un rifiuto”.

In farmacia sarà disponibile al cittadino anche il decalogo che riporta le corrette indicazioni in caso di ritrovamento di un animale abbandonato o dell’avvistamento di un atto di crudeltà. Le informazioni sui recuperi si estendono agli animali esotici e a quelli selvatici.

«La cura e il benessere animale rientrano perfettamente nell’ambito del concetto “One planet, One Health” cui Federfarma aderisce e che promuove ogni giorno a tutela dell’intera comunità in cui opera – spiega Elena Vecchioni, presidente Federfarma Verona -. L’incivile fenomeno degli abbandoni che si moltiplicano in estate deve essere combattuto sviluppando il senso civico nei confronti degli animali che, in un’ottica più ampia e globale, abbraccia tutti gli esseri viventi. In farmacia ci facciamo promotori di questa nuova iniziativa solidale perché crediamo che una società sana debba trattare con rispetto tutti i suoi membri, soprattutto quelli più deboli: mission primaria della farmacia territoriale è prendersi cura della salute fisica e psicologica degli esseri umani così come degli animali».

«C’è ancora tanto da fare per porre fine alla crudele pratica dell’abbandono che, lo ricordo, è punita dalla legge così come tutti i maltrattamenti agli animali, di qualsiasi specie – spiega Romano Giovannoni, presidente sezione veronese ENPA -. Nel 2024 abbiamo preso in carico quasi 400 tra cani e gatti in difficoltà e dall’inizio di quest’anno i dati parlano di circa 200 casi. Il lavoro di tutti i volontari è molto intenso perché noi operiamo e accogliamo gli animali che provengono da Verona e da una cinquantina dei 98 comuni della provincia. Le campagne di sensibilizzazione come quella messa in atto insieme alle farmacie sono necessarie perché l’inciviltà si combatte con l’esempio, ma anche con l’informazione. Dopo l’accoglienza in canile o gattile il nostro obiettivo è dare una seconda chance, questa volta di qualità a tutti quegli animali indifesi che sono stati considerati come uno oggetto di scarto da esseri umani dissennati».

Per incrementare le ‘adozioni responsabili’ sabato 5 luglio dalle ore 14 alle ore 18 è previsto l’open day del Rifugio ENPA di via Barsanti 19/B in occasione del quale i cittadini potranno conoscere gli ospiti e visitare la struttura, accompagnati dai volontari che ne illustreranno caratteristiche e finalità. Alle ore 19 sarà offerto ai partecipanti un aperitivo con prodotti vegani.

«Gli animali domestici, se veramente amati, fanno parte della famiglia. Noi lo vediamo ogni giorno quando parliamo con i padroni che ci chiedono non solo farmaci, ma anche consigli per migliorare la qualità di vita dei loro pet – dice Gianmarco Padovani, vicepresidente Federfarma Verona -. Poiché onnipresente sul territorio e per la sua vocazione al benessere in senso lato, la farmacia è dunque il luogo ideale per diffondere il messaggio contro l’abbandono che provoca tanto dolore in animali vulnerabili, molti dei quali per la disperazione muoiono di inedia, oltreché rimanere vittime di incidenti, malattie e violenze».