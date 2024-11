Bologna: Padovani (FdI), solidarietà agli agenti

Roma, 11 nov. (LaPresse) – “La mia totale solidarietà va agli agenti feriti, nello svolgimento del loro dovere, a seguito degli scontri avvenuti a Bologna. Ritengo doveroso ribadire un principio fondamentale, ossia che la nostra Costituzione garantisce a tutti il diritto di manifestare, purché avvenga nel rispetto delle leggi. Si può condividere o meno la posizione di chi scende in piazza, ma non si può pretendere di vietare un corteo quando le autorità ne hanno autorizzato lo svolgimento. Dispiace constatare, però, che una certa parte della sinistra non sembra avere lo stesso approccio, arrivando a unirsi a manifestazioni di protesta che sfociano facilmente in scontri con le Forze dell’Ordine. Occorre mantenere ferma la distinzione tra il diritto di manifestare e il rispetto dell’ordine pubblico. Auspico che eventi simili non si ripetano, è infatti il momento di mettere al centro la responsabilità, senza doppi standard”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Marco Padovani, componente Commissione Difesa.