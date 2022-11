Incontro all’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona

(Verona, 18 novembre 2022) Appuntamento mercoledì 23 novembre, alle 17, all’Accademia di Agricoltura Scienze e lettere di Verona (Palazzo Erbisti, via Leoncino 6) con un incontro su «Salute: false credenze e false speranze».

«Una parte non indifferente della popolazione utilizza per curarsi metodi considerati “naturali” che non sono supportati da evidenze scientifiche», afferma Massimo Valsecchi, Segretario dell’Accademia. «Questo tipo di comportamenti ha generato ripetutamente nel nostro Paese fenomeni di massa», continua, «che hanno coinvolto i media, le istituzioni politiche e la magistratura illudendo inutilmente la popolazione. A tal proposito l’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona ha avviato un dibattito critico su alcuni errori storici dei paradigmi scientifici e sulla pericolosa diffusione attuale di “false verità”. Questo percorso è iniziato», prosegue Valsecchi, «con l’inaugurazione, in Accademia, il 18 settembre 2020, del Museo delle false verità della medicina (https://www.youtube.com/watch?v=T81-T5vsmEA&t=63s) e con la stampa del suo catalogo ragionato. Si sono susseguiti altri eventi sul tema che proseguono con questo incontro».

L’evento, introdotto e coordinato da Massimo Valsecchi, Segretario dell’Accademia, avrà come relatore Donato Greco, medico e docente specializzato in malattie infettive e tropicali, igiene e medicina preventiva e statistica sanitaria. In passato ha diretto il Laboratorio di epidemiologia e biostatistica, il Centro nazionale di epidemiologia, entrambi dell’Istituto Superiore di Sanità. Presenzieranno all’incontro anche Claudio Carcereri de Prati, Presidente dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona e Carlo Rugiu, Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Verona.

La partecipazione all’evento prevede l’accredito ECM per l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Verona.

L’evento – Federspev (Federazione nazionale sanitari pensionati e vedove) – sarà trasmesso anche in diretta streaming dalla pagina Facebook e dal canale Youtube dell’Accademia.

Per informazioni: tel. 045/5702278

L’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona (Palazzo Erbisti, via Leoncino 6) è stata fondata per lettere ducali del doge Luigi Mocenigo IV nel 1768 e gestisce un patrimonio bibliografico e archivistico notevole, accessibile a tutti. Pubblica riviste, monografie e organizza eventi, il tutto nell’ottica di tramandare e mantenere viva la cultura e le tradizioni locali.