Close Menu
    ULTIME NOTIZIE
    mercoledì 24 Settembre
    Demo

    Marconi incontra Meucci

    Mostre & Musei 1 Min Read

    Al museo della radio in piazza Brà è in corso l’allestimento del progetto didattico per le scuole veronesi e non solo  che partirà il 6 ottobre.

    MARCONI incontrerà un’altro Genio italiano dimenticato, Antonio Meucci, papà del telefono, oggetto piú iconico dei tempi moderni che viviamo.

    Saranno esposti pezzi rarissimi e uno su tutti il RAGNO della Ericsson, mai esposto prima in ITALIA datato 1890 una vera e propria opera d’arte a disposizione per la collettività.

    Anch’esso parte della collezione smisurata della famiglia Chiantera, inserito in un contesto che comlpeterà il percorso Museale dedicato a Guglielmo Marconi in perfetta sinergia, nella stagione didattica 2025-2026.

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.

    REDAZIONE

    Vuoi inviare un comunicato?

    redazione@ilgiornaledeiveronesi.it

    ESCLUSIVE

    Concessione di contenuti esclusivi

    info@lioncomunication.com

    PUBBLICITA’

    Articoli sponsorizzati
    Banner pubblicitari

    info@lioncomunication.com

    Le nostre collaborazioni

    *I.P. = Inserzione Pubblicitaria

    Mail: info@lioncomunication.com
    Telefono: 393 941 3610

    Facebook Youtube

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
    © Copyright Il Giornale dei Veronesi, tutti i diritti riservati – Proprietario: Lion Comunication Srls – P.Iva 04247940234 – Privacy PolicyCookie Policy