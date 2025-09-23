Marconi incontra Meucci

Al museo della radio in piazza Brà è in corso l’allestimento del progetto didattico per le scuole veronesi e non solo che partirà il 6 ottobre.

MARCONI incontrerà un’altro Genio italiano dimenticato, Antonio Meucci, papà del telefono, oggetto piú iconico dei tempi moderni che viviamo.

Saranno esposti pezzi rarissimi e uno su tutti il RAGNO della Ericsson, mai esposto prima in ITALIA datato 1890 una vera e propria opera d’arte a disposizione per la collettività.

Anch’esso parte della collezione smisurata della famiglia Chiantera, inserito in un contesto che comlpeterà il percorso Museale dedicato a Guglielmo Marconi in perfetta sinergia, nella stagione didattica 2025-2026.