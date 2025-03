Economie in allarme per guerre e Trump

Verona, 27 febbraio 2025.

L’Europa e la difficile transizione del mercato. Evento economico clou nell’Auditorium “Verdi” di Veronafiere: Top500 2025, iniziativa realizzata dalla Società Athesis (gruppo editoriale presente nelle province di Verona, Vicenza, Brescia e Mantova con le testate “L’Arena”, “Il Giornale di Vicenza”, “Bresciaoggi” e “Gazzetta di Mantova”) e PwC (PricewaterhouseCoopers, rete multinazionale di imprese di servizi professionali, operativa in 158 Paesi).

L’intervista esclusiva sul “ciclone” Donald Trump a Carlo Cottarelli (Cremona, 18 agosto 1954), noto economista, editorialista ed ex senatore.

Stralci dell’intervento di Enrico Letta (Pisa, 20 agosto 1966), ex presidente del Consiglio dei ministri dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014, ex ministro, ex europarlamentare, ex deputato, ex segretario del Partito democratico dal 14 marzo 2021 al 12 marzo 2023, decano della School of Politics, Economics and Global Affairs presso l’IE University di Madrid (Spagna) e presidente dell’Istituto “Jacques Delors”.

Il 15 settembre 2023 Letta è stato incaricato dal primo ministro belga Alexander De Croo, presidente entrante del Consiglio dell’Unione europea (con mandato 1° gennaio – 30 giugno 2024), d’elaborare un rapporto sul futuro del mercato interno dell’Unione europea

L’economista Carlo Cottarelli (direttore del Programma per l’Educazione nelle Scienze economiche e sociali e dell’Osservatorio sui Conti pubblici italiani dell’Università Cattolica di Milano) risponde alle sollecitazioni di Massimo Mamoli, direttore responsabile del quotidiano “L’Arena” di Verona.

