Poste Italiane: la provincia di Verona conquista il primo posto per richieste di passaporti

Oltre 12000 le richieste giunte negli uffici postali del Veronese

Verona, 6 agosto

Sono più di 12.000 le richieste di passaporto presentate fino ad oggi negli uffici postali di Verona e provincia. In particolare, gli uffici postali della provincia, nei comuni con meno di 15mila abitanti, sono al primo posto in Italia per il numero di passaporti richiesti (7520). Sono state invece 4540 le richieste presentate nei dieci uffici postali del capoluogo.

Grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali” e alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono fare richiesta di rilascio – o rinnovo – del passaporto direttamente agli uffici postali e di accedere, attraverso la tecnologia digitale, ai servizi della Pubblica Amministrazione. Il servizio è particolarmente apprezzato ed utilizzato dai residenti dei comuni del capoluogo, come Colà Lazise (424 richieste), Isola della Scala (300), Castelnuovo del Garda (267), Castel D’Azzano (244), San Pietro in Cariano (232), Affi (227), Vallese (211), San Giovanni Ilarione (205). Numeri simili a Bardolino, Arcole e Sommacampagna, a conferma dell’utilità di un servizio che può essere prenotato con facilità e senza muoversi dal proprio comune di residenza. Oltre al fatto che si può richiedere la consegna a domicilio dal portalettere, come avviene nel 78% delle volte.

Con il Progetto Polis, Poste Italiane sta rafforzando anche in Veneto la sua presenza nei territori portando i servizi digitali della pubblica amministrazione. Nella nostra regione i passaporti richiesti negli uffici postali Polis dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti sono quasi 27mila. In tutta Italiane, dalle grandi città ai piccoli comuni sotto i 15 mila abitanti, sono oltre 63mila i passaporti richiesti negli uffici postali.

I residenti o domiciliati nei comuni interessati dal progetto possono aprire la pratica di richiesta o rinnovo del passaporto presentando la documentazione direttamente nell’ufficio postale, senza doversi recare in questura, con la possibilità di ricevere il passaporto a domicilio. È sufficiente consegnare allo sportellista un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare il bollettino di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro. In caso di rinnovo si deve consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica è lo stesso operatore a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto può essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa del richiedente.