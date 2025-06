26 giugno, Giornata Mondiale contro la Droga: delegazione del Dipartimento per le dipendenze del Veneto in udienza da Papa Leone XIV

Tra gli invitati, due Direttori di Unità Operative dell’ULSS 9 Scaligera

Le Nazioni Unite hanno fissato il 26 giugno come Giornata Mondiale contro l’Abuso e il Traffico Illecito di Droga. La campagna di quest’anno, “Spezza il circolo – Fermiamo il crimine organizzato”, sottolinea la necessità di un’azione coordinata a lungo termine per spezzare il ciclo della criminalità organizzata e del traffico di droga, affrontando le cause profonde, investendo nella prevenzione e costruendo sistemi sanitari, educativi e sociali più solidi.

In occasione di questa Giornata, in Vaticano si è tenuta questa mattina l’udienza di Papa Leone XIV alla delegazione del Sistema italiano delle dipendenze. Tra gli invitati, oltre ai responsabili delle Comunità Terapeutiche venete accreditate, era presente una rappresentanza dei Direttori delle Unità Operative Dipendenze del Veneto, tra i quali il Dott. Camillo Smacchia e la Dott.ssa Giovanna Morelli, del Dipartimento per le Dipendenze dell’Azienda ULSS 9 Scaligera, accompagnati dalle colleghe Dott.ssa Monica Zermiani e Dott.ssa Eva Trevisan.

«La frase del Pontefice che ci ha più colpito – il commento della delegazione ULSS 9 – è stata: “non combattere i disperati, ma combattere la disperazione”. E rispetto agli operatori: “fidarsi e affidarsi e credere nel cambiamento. Cercare di affermare la propria dignità”. È stata una giornata davvero emozionante, accompagnata da testimonianze toccanti di ragazzi in comunità, genitori e operatori».

Il Dipartimento per le Dipendenze dell’ULSS 9 è composto dall’Unità Operativa Complessa per le Dipendenze di Verona, con sede anche a Soave, e dall’Unità Operativa Semplice Dipartimentale UOSD Alcologia e Dipendenze, dirette dalla Dott.ssa Giovanna Morelli; e dalla UOC Dipendenze di Bussolengo-Legnago, con sedi anche a Zevio e Villafranca di Verona, diretta dal Dott. Camillo Smacchia. I Servizi per le Dipendenze ULSS 9 seguono attualmente circa 4.000 pazienti. Le principali diagnosi riguardano il disturbo da uso di oppiacei, alcol, cocaina e cannabis.

«Questi numeri non sono solo statistiche: sono persone, spesso segnate da fragilità, ma motivate a cambiare il proprio stile di vita – spiegano la Dott.ssa Morelli, Direttore ff UOC Dipendenza di Verona e il Dott. Smacchia – In questa Giornata desideriamo ribadire l’impegno di tutta l’ULSS 9 Scaligera nel contrasto a un fenomeno, quello delle dipendenze, in continua evoluzione, con un grande impatto epidemiologico, clinico e sociale sulla popolazione. La nostra arma più potente è la prevenzione, perché prevenire significa informare, educare, creare consapevolezza nei giovani in primis ma anche e soprattutto nelle loro famiglie, nelle scuole e nella comunità intera. Fra le nostre azioni, l’aumento delle campagne di prevenzione nelle fasce pre-adolescenziali, con l’obiettivo di rafforzare le capacità personali nell’affrontare le sfide della vita. Allo stesso modo, per quanto riguarda le nostre Unità Operative, permane l’attenzione alla cura dei lungo-assistiti (cioè i pazienti seguiti da diversi anni), mettendo in atto interventi di supporto per il raggiungimento di un’autonomia, seppur parziale».

Le nuove droghe e le diverse modalità d’uso delle sostanze stupefacenti necessitano di una rimodulazione degli interventi per affrontare i nuovi bisogni dei pazienti. «Tutto ciò – confermano la Dott.ssa Morelli e il Dott. Smacchia – richiede anche nuove reti collaborative tra i vari settori della Salute nel campo della riduzione del danno, dell’emergenza -urgenza e per l’intervento precoce. I Servizi delle Dipendenze della nostra Azienda lavorano secondo un approccio proattivo e la programmazione congiunta con le Strutture Residenziali e in collaborazione con tutti i Servizi sanitari, sociosanitari e socio-assistenziali; con gli Enti locali, le istituzioni, le Associazioni del Terzo settore, il carcere e le comunità terapeutiche. Solo attraverso un approccio integrato e inclusivo possiamo davvero affrontare le sfide legate alle dipendenze».