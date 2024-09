G7 dei Parlamenti a Verona. Piano sanitario Suem 118

In Aoui potenziati i Pronto Soccorsi e i percorsi dedicati alle autorità nazionali e internazionali

Verona, 4 settembre 2024

In occasione della presenza in città delle autorità nazionali e internazionali per la XXII conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi membri del G7, il presidio sanitario sarà gestito dalla Centrale operativa Suem 118. L’incontro si svolgerà nelle giornate di giovedì 5 settembre, venerdì 6 settembre e sabato 7 settembre. Il Piano operativo, redatto dal direttore Suem dottor Andriano Valerio, è stato condiviso e inoltrato al Prefetto di Verona, dottor Demetrio Martino, dall’Azienda ospedaliera.

La necessità di un vero e proprio Piano è determinata dalla previsione del coinvolgimento di circa 300 persone ma soprattutto delle alte autorità internazionali e nazionali tra cui il Presidente della Repubblica, la Presidente del Consiglio e il Presidente della Camera.

Dato l’evento di grande importanza, il Suem ha predisposto la presenza in totale dei turni per 18 fra medici e infermieri, 7 autisti, 2 ambulanze, 1 auto medica e 1 mezzo di coordinamento. Sarà garantita la presenza di un infermiere presso la sala gestione grandi eventi in Questura per la gestione operativa dell’intero piano sanitario.

La Centrale operativa coordina non solo il personale e i mezzi propri ma anche quelli dell’ULSS 9 Scaligera. Il Piano dettagliato si compone di cinque sezioni, ognuna predisposta nei luoghi interessati all’evento: Piazza dei Signori, Castelvecchio, Teatro Filarmonico, Piazza Bra e piano generale per altre situazioni emergenziali. Per il solo spettacolo in Arena, sarà presente il mezzo di coordinamento della Centrale 118. Inoltre, un canale radio dedicato e una rete cellulare serviranno alle comunicazioni tra tutti gli equipaggi.

In aggiunta al Piano di salute pubblica, l’Azienda ospedaliera ha inviato al Prefetto anche il Piano sanitario interno, predisposto dalla Direzione medica ospedaliera diretta dalla dottoressa Giovanna Ghirlanda. Le istruzioni operative comprendono l’elenco dei primari reperibili, i percorsi dedicati nel caso di ricoveri, stanze di degenza, sale operatorie e sala stampa dedicate.

Adriano Valerio direttore Uoc Centrale Operativa SUEM: “Fuori dai perimetri ospedalieri, il presidio sanitario è garantito dall’Uoc Centrale SUEM 118, che garantisce il dispatch telefonico e il soccorso primario di emergenza urgenza attraverso l’invio dei mezzi di soccorso. Oltre a questo, la Centrale predispone e vidima i piani sanitari per gli eventi sportivi e li coordina direttamente quando sono presenti personalità istituzionali. Nei primi otto mesi dell’anno ne sono già stati valutati e approvati 2.065. Inoltre, abbiamo predisposto e coordinato direttamente gli eventi maggiori: visita del Papa, visita del Presidente del Consiglio On. Giorgia Meloni al Vinitaly, G7 dell’industria, visita del Presidente della Repubblica per l’apertura del Festival lirico e Route nazionale capi scout AGESCI. La gestione del soccorso sanitario in loco permette di non sovraccaricare i Pronto soccorsi cittadini, a titolo esemplificativo durante le quattro giornate della route AGESCI, sono stati valutati 1300 partecipanti di cui solo 12 ospedalizzati”

Giovanna Ghirlanda direttore Dipartimento Direzione Medica Ospedaliera: “Il G7 dei Parlamenti porta a Verona una presenza importante di autorità internazionali. Il presidio sanitario per garantire la salute degli ospiti è una delle nostre competenze, grazie alla consolidata esperienza del nostro personale sanitario e la nostra capacità organizzativa, abbiamo predisposto protocolli dettagliati e capillari per consentire a tutti di vivere le giornate in sicurezza”.