Il dott. Gaspare Crimi riconfermato Direttore del Dipartimento transmurale di Riabilitazione

Nell’ambito delle nomine dipartimentali dell’Azienda ULSS 9 Scaligera, il Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Benini ha riconfermato per il prossimo triennio come Direttore del Dipartimento transmurale di Riabilitazione il Dott. Gaspare Crimi.

Laureatosi nel 1982 all’Università di Padova con 110/110 e lode, specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione, in Geriatria e Gerontologia e in Igiene e Medicina Preventiva, il Dott. Crimi ha successivamente conseguito due master in Management Sanitario, il primo all’Università La Sapienza di Roma e il secondo alla Ca’ Foscari di Venezia. Dal 1983 fisiatra nel Reparto di Neuro-riabilitazione all’Ospedale San Camillo di Venezia, dal 1989 responsabile del Servizio di Riabilitazione di Rovigo e dal 1999 Direttore della Riabilitazione di Verona ed Est veronese. Già nel precedente triennio è stato direttore del Dipartimento di Riabilitazione dell’ULSS 9.

Attivo da sempre a livello nazionale e regionale, ha fatto anche parte del Gruppo estensore del Piano di Indirizzo per la Riabilitazione del 2011 e attualmente partecipa a vari Tavoli regionali.

Il Dipartimento Transmurale di Riabilitazione dell’ULSS 9 risponde alla domanda di riabilitazione dei cittadini di Verona e provincia, sia per l’età evolutiva che per l’età adulta. La rete dell’offerta nell’Ospedale spazia dal servizio ai pazienti degenti negli Ospedali di Legnago, San Bonifacio e Villafranca alla riabilitazione intensiva in degenza riabilitativa nelle altre quattro sedi di Bovolone, Bussolengo, Malcesine e Marzana.

Gli ambulatori per il paziente in età adulta sono presenti complessivamente in 13 sedi del Dipartimento, suddivise nelle diverse zone territoriali e dal 2022 anche l’ADI – Assistenza Domiciliare Integrata Riabilitativa arricchisce l’offerta complessiva di riabilitazione sul territorio, con risposte sia fisiatriche sia fisioterapiche.

Per quanto riguarda i bambini con disabilità minori o maggiori, possono trovare risposta nelle quattro sedi, una per Distretto, dedicate solo alla riabilitazione motoria e fonetico-logopedica del soggetto in età evolutiva.

Costante attenzione è data da sempre alla formazione di tutto il personale del Dipartimento che accoglie in formazione come esterni i medici specializzandi in Medicina Fisica e Riabilitazione, infermieri, fisioterapisti e logopedisti.

«Questo complesso quadro dell’offerta è possibile ogni giorno grazie alla collaborazione e alla coesione del gruppo di cui è composto il Dipartimento, e cioè i Direttori Dott. Cristiano Marchi, Dott.ssa Paola Pietropoli e Dott.ssa Liliana Volskis, che compongono insieme a me la direzione del Dipartimento», spiega il Dott. Crimi. «Vorrei altresì condividere la soddisfazione di questa rinomina con tutti coloro che lavorano al Dipartimento: coordinatrici e coordinatori, operatori medici, fisioterapisti, logopedisti, terapisti occupazionali e assistenti sociali, infermieri, OSS e amministrativi».

«Tra i servizi innovativi offerti ai nostri assistiti – continua il Dott. Crimi – ricordiamo l’attività di tele-riabilitazione come prosecuzione del trattamento riabilitativo in degenza intensiva anticipando la dimissione a domicilio del paziente, tutte le attività di tele-visita, tele-consulto e tele-monitoraggio già in essere, la possibilità di utilizzare il Centro Ausili Complessi per la prescrizione di ausili elettronici, informatici per la comunicazione e per la domotica con l’Appartamento per la Vita Indipendente in cui il paziente, il caregiver o i professionisti possono vedere nella realtà le differenti tipologie di ausili prescrivibili. La più recente attività che sta vedendo la nascita con l’assunzione già in essere delle figure professionali dedicate, grazie all’interessamento diretto della Direzione Generale e Sanitaria, è la attività di logopedia a domicilio per i problemi di disfagia e/o di comunicazione per il paziente complesso, senza portarlo fuori dal suo normale ambiente di vita. Questa è la più recente attività innovativa che viene offerta ai cittadini», conclude il Direttore del Dipartimento transmurale di Riabilitazione. «Siamo convinti che rinforzare la rete dei percorsi tra Ospedale e Territorio sia il modello attualmente migliore per una Sanità che si impegni a rispondere ai bisogni dei pazienti più complessi e bisognosi in modo appropriato e adeguato».