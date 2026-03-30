Ospedale di Bussolengo. Attivo un nuovo ambulatorio per ipertensione arteriosa e rischio cardiovascolare

All’Ospedale di Bussolengo è attivo un nuovo ambulatorio dedicato a ipertensione arteriosa e rischio cardiovascolare, a cura della Unità Operativa Complessa di Medicina Generale diretta dal Dott. Luigi Corrà.

L’attività ambulatoriale si svolge con cadenza settimanale, nella stanza 12 dei Poliambulatori di Bussolengo, ogni mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 16:30.

L’ambulatorio vede alternarsi i medici della UOC Medicina Generale di Bussolengo, Ospedale dell’Azienda ULSS 9 Scaligera: la Dott.ssa Nicoletta Nicolini (referente), la Dott.ssa Giulia Ceradini e Dott.ssa Silvia Al Zeer.

Per accedervi serve una prenotazione effettuata tramite il CUP, con impegnativa del proprio Medico di Medicina Generale o di uno Specialista.

L’ipertensione arteriosa, cioè l’aumento persistente della pressione del sangue nelle arterie, è una condizione molto frequente nella popolazione adulta e rappresenta uno dei principali fattori di rischio per malattie gravi ed invalidanti come infarto, ictus, scompenso cardiaco e danno renale.

Spesso la pressione alta non dà sintomi evidenti e per questo viene definita “un killer silenzioso”. Molte persone possono convivere per anni con valori elevati di pressione senza accorgersene, aumentando progressivamente il rischio di sviluppare complicanze cardiovascolari.

L’ambulatorio dell’Ospedale di Bussolengo si rivolge in particolare a pazienti con ipertensione arteriosa già diagnosticata, a persone con valori di pressione difficili da controllare con la terapia, oppure a soggetti che presentano diversi fattori di rischio cardiovascolare.

Durante la visita vengono valutati in modo approfondito i valori pressori, la storia clinica del paziente e l’eventuale presenza di altri fattori di rischio. In base a questi elementi viene effettuata una valutazione globale del rischio cardiovascolare, cioè la probabilità che una persona possa sviluppare nel tempo una malattia del cuore o dei vasi sanguigni.

«Questo approccio è molto importante perché non si cura solo la pressione arteriosa, ma si considera la salute cardiovascolare della persona nel suo complesso», spiega il Dott. Corrà. «Ciò permette di individuare precocemente situazioni a rischio e di impostare strategie personalizzate di prevenzione e trattamento, tra le quali un corretto stile di vita, caratterizzato da alimentazione equilibrata, attività fisica regolare, controllo del peso e sospensione del fumo.

Quando necessario, viene impostata o modificata la terapia farmacologica per ottenere un migliore controllo della pressione. Inoltre ci possono essere richieste di esami del sangue/strumentali di approfondimento oppure la valutazione di altro specialista. L’obiettivo finale», conclude il Direttore della UOC Medicina Generale di Bussolengo, «è prevenire le complicanze cardiovascolari, migliorare la qualità di vita dei pazienti e promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione. Prendersi cura della pressione arteriosa significa infatti prendersi cura del proprio cuore, del cervello e della salute di tutto l’organismo. L’ambulatorio rappresenta quindi uno strumento concreto per aiutare i cittadini a proteggere la propria salute cardiovascolare nel tempo».