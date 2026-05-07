Manfrin protagonista a Bolzano: tre podi e titolo di vicecampionessa italiana

La Piscina Karl Dibiasi di Bolzano ha ospitato la seconda prova di selezione valida per il Campionato Italiano Esordienti, categorie C1 e C2, regalando risultati di grande rilievo per la squadra Bentegodi.

Straordinario l’exploit di Benedetta Manfrin (classe 2014), protagonista di tre prestazioni eccellenti che le hanno permesso di conquistare il titolo di vicecampionessa italiana sia dal trampolino da 1 metro che da 3 metri, oltre che dalla piattaforma, disciplina che allena saltuariamente proprio a Bolzano durante le trasferte settimanali del giovedì.

Dopo aver dominato la categoria C2 vincendo praticamente tutte le gare, Benedetta si conferma oggi tra le atlete più promettenti d’Italia anche nella difficile categoria C1, dove, da debuttante, si confronta con avversarie più esperte di un anno.

“Benedetta – sottolinea coach Giacometti – più che un’atleta fortissima è un vero e proprio progetto. Un percorso che nasce dal coinvolgimento costante della famiglia, dal supporto di una scuola estremamente collaborativa come l’Istituto Seghetti – già protagonista nel percorso della campionessa italiana juniores Cecilia Bragantini – e dal monitoraggio di fisioterapisti e assistenti della Nazionale italiana, che l’hanno già convocata più volte. Il tutto accompagnato da un programma di allenamenti quasi da professionista”.

Ottimi risultati anche per il resto della squadra: Elisa Azzolini conquista uno splendido quinto posto nella categoria C2, mentre Emma Passarini si conferma stabilmente tra le prime dodici in tutte le specialità, centrando la qualificazione per la finale di Riccione.

Buona prova anche per Sabrina De Nobili, Isabel Sgró e Rebecca Melotti, che completano una squadra giovanile compatta e competitiva. Il tutto impreziosito dalla prospettiva del rientro del campione italiano Daniel Prutean, attualmente fermo per infortunio ma prossimo al ritorno in vasca.