Fondazione Bentegodi: Pellissier exploit in Francia

Sofia Pellissier prosegue il suo percorso di crescita fra le migliori trampoliniste internazionali mettendosi alla prova nel campionato francese Elite. La ventenne veronese chiude al primo posto la fase inter-regionale di qualifica delle ragazze fra i 17 ed i 21 anni a Rodez e accede alla finale di Rennes, dove bissa la sua ottima prestazione della prima fase, ottiene il primo posto in semifinale e conquista infine l’oro di categoria nella finale delle migliori otto atlete.

In Francia il trampolino elastico ha una diffusione molto superiore alla realtà italiana e gli eventi nazionali coinvolgono ad alto livello le altre specialità (doppio mini.trampolino e tumbling), oltre all’acrosport, disciplina nella quale si gareggia sia a livello individuale, che di piccole formazioni, solitamente composte da due o tre ginnasti. Alla finale di Rennes c’è stata la partecipazione di quasi 4.000 atleti, un numero impressionante per le discipline acrobatiche.

La Francia riesce stabilmente a portare gli atleti alle olimpiadi (dove i posti sono solo 16!) sia in campo maschile, che in quello femminile. Sofia ha pertanto iniziato la sua esperienza nella categoria giovanile, ma sa già che il prossimo anno l’obiettivo sarà quello di competere nella categoria Senior, dove le atlete concorrenti sono fra le più forti al mondo.

Pellissier partiva da un personale di difficoltà di 11,0 che in Francia ha scelto di non incrementare, perché sta lavorando ad un esercizio molto complesso da 13,6 punti, ma che in questo momento non è ancora pronto da presentare in gara. Ha invece migliorato il proprio record di punteggio nel libero: è infatti riuscita a superare il 51,100 che aveva ottenuto lo scorso anno , portandolo ad un promettente 51,700 a Rodez, per poi ottenere ottimi punteggi anche a Rennes (51,670 in semifinale e 51,480 in finale), dimostrando solidità in gare importanti.

“Sofia deve trovare la regolarità che per vari motivi le è mancata in questi ultimi anni – commenta il tecnico Roberto Girelli – perché sul suo talento non si discute. Mi auguro che riesca a trovare la continuità necessaria per fare presto quel salto di qualità per avere un esercizio competitivo a livello delle migliori al mondo.”