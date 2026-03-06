A Cremona & Bricks 2026 la magia prende forma: fantasy, cosplay, Star Wars e scherma storica tra i mattoncini LEGO®

Cremona, 6 marzo

Il 14 e 15 marzo 2026, negli spazi di CremonaFiere, torna Cremona&Bricks, l’evento dedicato ai mattoncini LEGO® che ogni anno richiama appassionati, famiglie e curiosi da tutta Italia. Accanto ai grandi diorami costruiti in mattoncini, l’edizione 2026 offrirà ai visitatori un viaggio immersivo tra mondi fantastici, cinema, cosplay e spettacolo dal vivo, trasformando la fiera in un luogo dove immaginazione e costruzione si incontrano. Tra le aree più suggestive dell’evento ci sarà quella dedicata ai grandi universi fantasy che hanno segnato l’immaginario collettivo. I visitatori potranno incontrare cosplayer ispirati alle celebri saghe di The Lord of the Rings, The Hobbit e Harry Potter, con personaggi iconici pronti ad animare gli spazi della manifestazione. Tra gli ospiti attesi ci saranno figure leggendarie come Thranduil, Sauron, i misteriosi Nazgûl, oltre ai protagonisti del mondo magico di Hogwarts come Harry Potter e Ginny Weasley. Il pubblico potrà incontrarli, scattare fotografie e vivere momenti di animazione tematica, entrando letteralmente nelle atmosfere che hanno fatto sognare intere generazioni. Ad arricchire ulteriormente questa dimensione fantastica sarà la presenza de L’Emporio delle Meraviglie, che porterà in fiera uno spazio ricco di oggetti a tema, gadget e idee regalo dedicati ai fan dei mondi creati da The Lord of the Rings e Harry Potter. Tra dettagli, curiosità e articoli da collezione, i visitatori potranno ritrovare le atmosfere di Hogwarts e i paesaggi epici della Terra di Mezzo, in un dialogo naturale con i grandi diorami costruiti con i mattoncini. La fantasia continuerà anche tra le galassie lontane con l’Area dedicata a Star Wars, dove sarà presente SkyForge Sabers con il proprio stand. Gli appassionati potranno scoprire spade laser artigianali, repliche da collezione e modelli ideali anche per combattimento scenico e cosplay, vivendo un’esperienza capace di far sentire la Forza scorrere tra costruzioni in mattoncini e scenari ispirati alla celebre saga. A rendere ancora più coinvolgente questa area saranno anche gli ospiti speciali Florence Knights, gruppo di appassionati che porterà in fiera spettacolari costumi ispirati all’universo di Star Wars. Con sfilate tra i padiglioni, momenti dedicati alle fotografie e attività pensate per grandi e piccoli, i Florence Knights contribuiranno a trasformare l’area in un vero viaggio nella galassia creata da George Lucas, offrendo ai visitatori l’occasione di vivere un’esperienza immersiva tra fantasia, mattoncini e avventure intergalattiche. Non mancherà nemmeno lo spettacolo dal vivo grazie alla partecipazione della MinerviumAcademy, che porterà in fiera dimostrazioni e tornei dedicati alla scherma storica. Il pubblico potrà assistere a combattimenti con lancia, spada e scudo, spada e pugnale e sciabola, in esibizioni che uniscono tecnica, rievocazione storica e adrenalina, riportando in vita le arti marziali del passato. Con queste iniziative, Cremona&Bricks 2026 si conferma un evento capace di unire creatività, spettacolo e cultura pop, dove i grandi universi della narrativa fantasy e del cinema incontrano l’arte della costruzione in mattoncini. Un’esperienza pensata per tutte le età, in cui la passione diventa condivisione e dove la fantasia prende forma tra scenografie spettacolari, incontri con i cosplayer e momenti di intrattenimento dal vivo.L’appuntamento è quindi per sabato 14 e domenica 15 marzo 2026 a CremonaFiere, per due giorni all’insegna della creatività, della magia e dell’avventura.