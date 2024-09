Cresce l’export del florovivaismo veneto

Il Distretto Florovivaistico di Saonara lo rappresenta a Flormart 2024

(Padova 9 settembre 2024)

Nel 1° trimestre 2024 l’export del florovivaismo veneto è cresciuto del 17,4% rispetto all’analogo periodo precedente, arrivando a circa 20 milioni di euro (a fronte dei quasi 17 del 1° trimestre 2023) con destinazioni prevalentemente europee: Romania, Francia, Polonia e Germania. Lo ricorda Franco Conzato, procuratore Speciale di Venicepromex – Agenzia per l’internazionalizzazione del sistema camerale veneto: “Camera di Commercio di Padova e Venicepromex sostengono il processo di internazionalizzazione delle imprese venete del florovivaismo e del verde che rappresentano un comparto di fondamentale importanza per l’agricoltura provinciale e l’economia in generale. In proposito da anni abbiamo una fruttuosa collaborazione col Distretto Florovivaistico di Saonara, con le sue oltre 40 aziende di eccellenza, fiore all’occhiello del florovivaismo veneto”.

Il Distretto Florovivaistico di Saonara sarà in Fiera a Padova dal 25 al 27 settembre alla 73^ edizione di Flormart Green Italy, dove avrà uno spazio messo a disposizione dalla Camera di Commercio di Padova in collaborazione con Venicepromex. Nella prima giornata al convegno “Florovivaismo e Intelligenza Artificiale: coltivare un futuro sostenibile” esperti e docenti dell’Università di Padova affronteranno i temi delle tecnologie avanzate, dell’Intelligenza Artificiale e della coltivazione sostenibile, mentre i rappresentanti delle associazioni di categoria del settore agricolo illustreranno le esperienze del territorio.

Quella del Distretto è una storia antica che affonda le radici nella prima realtà vivaistica moderna della provincia padovana, sorta a Saonara nel 1820 e da cui sono “germogliate” nuove realtà nel corso del Novecento. Come spiega Michela Lazzaro sindaca di quel Comune, “Saonara è chiamato il paese del florovivaismo per la grande presenza di imprese che si occupano della produzione di piante di diverse specie. E ancora una volta la collaborazione con Camera di Commercio di Padova e Venicepromex è stata preziosa per coinvolgere le nostre aziende florovivaistiche e tutto il Distretto di Saonara a partecipare in modo aggregato a uno dei principali eventi espositivi del settore che si tiene nella stagione più efficace per la contrattazione commerciale di piante ornamentali e da frutta, richiamando importanti buyer anche dall’estero, sempre molto interessati alle nostre produzioni”.

Per Antonio Santocono, presidente della Camera di Commercio di Padova, “Il territorio padovano è un elemento qualificante del florovivaismo e giardinaggio a livello nazionale e internazionale, grazie soprattutto alle aziende florovivaistiche di Saonara. Seguirne sempre da vicino il percorso significa anche creare le condizioni ideali per uno sviluppo sostenibile e green. Ecco perché la Camera di Commercio di Padova nel 2019 ha sostenuto la realizzazione del logo identificativo di quest’area produttiva e collabora per il successo della presentazione del Distretto Florovivaistico di Saonara a Flormart GREEN ITALY. Partecipiamo al Salone Internazionale del Florovivaismo, Verde e Paesaggio assieme a Venicepromex che da anni segue il Distretto con azioni specifiche di marketing e missioni economiche all’estero, sostenendo le imprese nel loro percorso di crescita e sviluppo competitivo”.