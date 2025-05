Bergamo: una serata dedicata alla sicurezza ed alla legalita’

Cari lettori,

oggi voglio parlarvi di una bella serata, trascorsa a Stezzano, provincia di Bergamo, assieme a due altri relatori d’eccezione ed in compagnia di un nutrito gruppo di cittadini ed amministratori locali.

Sono stato invitato infatti, mercoledì 7 maggio, ad una serata promossa dal Circolo Fratelli d’Italia “Bergamo Hinterland Sud”, interamente dedicata alla sicurezza urbana, alla legalità ed alla tutela dei cittadini. Un tema sempre di attualità, anche laddove, anni fa, parlavamo della tranquilla e paciosa provincia lombarda, o veneta, o friulana che sia.

Purtroppo, e lo dico davvero con un senso di grande malinconia, quella tranquilla provincia non esiste più, e i tanti casi di cronaca lo stanno a testimoniare quasi ogni giorno.

Comunque, ad aprire l’incontro è stato il coordinatore del circolo, il bravissimo e motivatissimo Giorgio Teani, che ha ribadito con forza quanto la sicurezza rappresenti una priorità inderogabile per il territorio, perché la sicurezza non sta nei freddi numeri, o nelle formule scritte in burocratese, ma è un diritto fondamentale dei cittadini ed una priorità concreta che merita attenzione, responsabilità, azioni e l’impegno di tutti, a cominciare dalle istituzioni, per costruire un ambiente dove tutti possano vivere con serenità e fiducia.

La serata ha visto la partecipazione, come vi dicevo, di due ospiti autorevoli. Mi hanno accompagnato infatti il Maresciallo Maggiore della Guardia di Finanza (in congedo), Domenico Scarcella, e Pasquale Griesi, che oltre ad essere un poliziotto pluridecorato, è il Segretario Provinciale milanese della Federazione Sindacale di Polizia – FSP.

Profondo e toccante è stato l’intervento del Maresciallo Scarcella – che ricordo essere il pensionato di 87 anni, che Il 27 aprile del 2024 sparò contro due ladri incappucciati ed armati che si erano introdotti in casa, nel quartiere di Longuelo a Bergamo, ferendone uno al collo, e di cui hanno molto parlato giornali e rotocalchi televisivi – che ha condiviso la propria esperienza personale di vittima di una violenta rapina. Un racconto intenso, che ha suscitato una forte emozione tra i presenti.

“Rivivere quel momento non è facile. La vicenda di quella notte – ha ricordato il Maresciallo – ha segnato me e mia moglie profondamente. Ho voluto raccontarlo per far capire cosa significhi davvero non sentirsi più al sicuro nella propria casa.”

Scarcella ha annunciato l’uscita di un libro nel quale affronterà il tema della legittima difesa, dell’uso delle armi e del degrado sociale causato dalla criminalità.

A concludere la serata, il già citato Pasquale Griesi, che ha richiamato l’attenzione sulla necessità di unire il lavoro operativo delle Forze dell’Ordine con un sistema giudiziario più efficace: “Non può esserci sicurezza senza giustizia. La certezza della pena è un pilastro fondamentale. Servono investimenti seri: la videosorveglianza, il presidio del territorio, nuove strutture carcerarie. Sono strumenti indispensabili, non costi, per garantire libertà e tranquillità ai cittadini onesti.”

Comunque nelle prossime settimane approfondirò la conoscenza con queste due figure davvero interessanti, fornendo una intervista di entrambi.

E’ stata davvero una bella serata, che ha visto tanti interventi, tante domande ed altrettante risposte, che alla fine hanno permesso ai cittadini intervenuti di tornare a casa con una maggiore consapevolezza dei delicati temi trattati con loro.

Cordialmente, il Vostro Colonnello.