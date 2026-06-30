Il 252° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza

Cari lettori,

Presso i Campi Diomedei, il grande parco urbano e archeologico di Foggia, si è svolta, pochi giorni orsono, la celebrazione nazionale del 252° anniversario della Guardia di Finanza, alla presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e di numerose altre autorità, tra cui il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro dell’Economia e Finanze, Giancarlo Giorgetti ed il Ministro della Cultura Alessandro Giuli.

La scelta di Foggia non è stata casuale, ma ha risposto alla necessità di garantire legalità e sicurezza ad un’area geografica sottoposta, in questi anni, alla pressione di una criminalità violenta e senza scrupoli.

Di rilievo sono state le frasi pronunciate dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, il quale ha annunciato che: “L’impegno di tutela della sicurezza percepita verrà rinnovato attraverso l’ulteriore potenziamento dei presidi di prevenzione e contrasto, per difendere la democrazia e la libertà dei cittadini onesti”. Un potenziamento che: “si tradurrà nei prossimi mesi anche in nuovi innesti di personale”.

Subito dopo ha preso la parola il Ministro dell’Economia e Finanze, Giancarlo Giorgetti.

Il Ministro ha dichiarato che: “la sicurezza economica e finanziaria è questione di sicurezza nazionale. Non può esserci vera libertà né un sistema sociale stabile senza un sistema economico sano e protetto”.

Il Ministro ha infine sottolineato che: “la tutela degli interessi economici del Paese è ormai parte integrante della sicurezza nazionale. Una funzione che assegna alla Guardia di Finanza un presidio centrale non solo sul fronte fiscale, ma anche nella difesa della legalità economica e della stabilità del sistema produttivo”.

Dopo la celebrazione nazionale, è stata la volta dei Comandi Regionali e di quelli Provinciali.

A Milano la cerimonia si è tenuta nella mattinata del 26 giugno, mentre a Bergamo, dove vivo, nel pomeriggio dello stesso giorno.

Nella città orobica, nella caserma “Tenente Colonnello Gaetano Donini”, si sono ritrovate le più alte cariche civili e militari della provincia di Bergamo, accolte dal Comandante Provinciale Col. t ST Filippo Ivan Bixio, e dal reparto di formazione pronto a rendere gli onori agli illustri ospiti.

Dopo la lettura del messaggio di auguri del Presidente della Repubblica, c’è stato il discorso del Comandante Provinciale, che prima di passare ai risultati conseguiti dalle fiamme gialle bergamasche, ha voluto ricordare la memoria del giovane Walter La Rizza, lo sfortunato basco verde della Guardia di Finanza in servizio a Bergamo, che si è spento in ospedale dopo un grave incidente avvenuto nella notte tra il 10 e l’11 aprile. Un applauso commosso indirizzato alla mamma e alla fidanzata di Walter, presenti in tribuna.

Il Comandante ha quindi tracciato un anno di interventi, così riassumibili:

8,400 interventi e oltre 560 indagini per contrastare l’illegalità economico-finanziaria e le infiltrazioni della criminalità nell’economia sana;

285 indagini di polizia giudiziaria finalizzate a disarticolare le filiere criminali. Tali attività hanno consentito di denunciare 286 soggetti per reati tributari, di cui 11 tratti in arresto.

Sequestro di disponibilità patrimoniali e finanziarie costituenti profitto dell’evasione e delle frodi fiscali, per un valore di circa 4 milioni di euro e proposti per il sequestro oltre 152 milioni di euro.

Violazioni fiscali per oltre 658 milioni di euro di base imponibile netta, di cui circa 303 milioni di euro in relazione alla fiscalità internazionale, e 52 milioni di euro di maggiore imposta constatata IVA.

79 evasori totali scoperti, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco, nonché 715 lavoratori in “nero” o irregolari.

2.819 kg di tabacchi lavorati sottoposti a sequestro e denunciati 72 soggetti.

Di assoluto rilievo un’attività che si è conclusa con l’individuazione di una fabbrica clandestina di tabacchi, che ha permesso di trarre in arresto 2 soggetti, denunciare 14 persone e sequestrare circa 21.200 kg sigarette contraffatte e 38.420 kg di tabacco sfuso.

23 interventi in materia di riciclaggio e autoriciclaggio, che hanno portato alla denuncia di 48 persone, di cui 14 tratte in arresto, al sequestro di beni per oltre 4,7 milioni di euro e proposte di sequestro per circa 5 milioni di euro.

360 kg di sostanze stupefacenti sequestrati, in prevalenza costituite da marijuana e hashish. Denunciati 64 soggetti, di cui 17 tratti in arresto, e segnalate al Prefetto 115 persone.

Al termine della cerimonia, c’è stata una dimostrazione delle capacità dei cani della Guardia di Finanza, addestrati nel fiutare sostanze stupefacenti, tabacco, valuta e materiale esplosivo. In questo caso, si sono potute apprezzare le capacità operative della conduttrice e del suo cane “cash dog”, in servizio presso l’Aeroporto di Bergamo “Caravaggio” che, in una dimostrazione, ha prontamente individuato il denaro, pari a oltre 10.000 euro (triturati dalla Banca d’Italia), addosso ad una finta passeggera, mimetizzata tra altre decine.

Infine, uno spettacolo di musica classica ha chiuso la cerimonia militare, tra gli applausi dei tanti cittadini presenti.

Cordialmente, il Vostro Colonnello.