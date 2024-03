Coda per la focaccia “bada come la fuma”

Roma – La lunga coda dall’infinita pazienza per accaparrarsi una focaccia imbottita di salumi e salse più disparati “All’Antico Vinaio”. Ennesima “filiale” aperta (comprese quelle inaugurate addirittura a New York, Los Angeles, Las Vegas) dall’originale a Firenze, nel motto-conquistatore in toscano dei buongustai “bada come la fuma”, per descrivere la focaccia appena cotta e tagliata, con l’irresistibile fumo e profumo che ne esce. Focaccia arricchita dalle farciture più fantasiose. Una sede è stata inaugurata di recente a Verona, nella centrale via Mazzini.

Claudio Beccalossi