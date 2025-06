Festa Cinema, Cortellesi presidente giuria. Gualtieri: “Testimonianza di grande amore per Roma”

Roma, 20 giugno 2025

“La notizia che Paola Cortellesi presiederà la giuria del concorso alla ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma ci riempie di gioia. Desidero ringraziarla per aver accettato questo incarico così prestigioso: la sua presenza rappresenta un valore aggiunto non solo per la Festa, ma per tutta la città di Roma alla quale Paola continua a dimostrare un grande amore, sentimento profondamente ricambiato dalle romane e i romani. Con questo annuncio, la Festa del Cinema si avvia verso un’importante edizione con il passo giusto, confermandosi una vetrina di eccellenza per il cinema italiano e internazionale”.

Lo dichiara il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.