300.000€ dal Comune per interventi di manutenzione e asfaltatura strade

Sono in partenza nuovi cantieri per la messa in sicurezza dei tratti a rischio; per la posa della fibra ottica previste compensazioni dalle imprese esecutrici

Negrar di Valpolicella, 23 febbraio 2024

Trecento mila euro appena stanziati dedicati ad asfaltature, che si aggiungono ad interventi di manutenzione delle strade comunali, messa in sicurezza dei tratti interessati da frane, e a ripristini di ammaloramenti: in vista di una nuova campagna di prevenzione per gli anni a venire, il Comune di Negrar di Valpolicella apre un’ulteriore fase di interventi sugli assi viari del territorio.

“L’attenzione alla situazione e alle potenziali criticità delle nostre strade, che ammontano a centinaia di km, su un territorio vasto interessato purtroppo da numerosi fenomeni franosi, che incidono sul territorio comunale, e in particolare su tutte le frazioni collinari, ha caratterizzato fin dall’inizio la nostra attività amministrativa” premette l’Assessore ai Lavori Pubblici Bruno Quintarelli illustrando lo stato dell’arte dei cantieri: “Molti sono quelli terminati, altrettanti sono in corso e di prossima apertura. Sono conclusi ed eseguiti a regola d’arte i lavori iniziati nel mese di febbraio sulla strada comunale Corrubio a seguito di un cedimento della muratura a secco di sostegno in località Vallecchia a Prun: la ricostruzione del muro è avvenuta tramite la posa su fondazione di sassi ciclopici in rosso Verona, con un intervento di circa 15 giorni lavorativi, durante i quali la strada è stata chiusa al traffico, e i lavori sono proseguiti senza interruzioni grazie anche alla qualificata ditta esecutrice. Sempre in febbraio sono stati avviati i lavori in via colle Masua in località Jago, anche in questo caso per il consolidamento della strada a causa del cedimento del muro di sostegno. Per questo intervento sono necessari 30 giorni lavorativi con la conseguente di chiusura della strada: per illustrare l’intervento è stata organizzata un’assemblea pubblica qualche giorno prima dell’inizio dei lavori, ove sono state individuate anche alcune soluzioni per ridurre i disagi ai residenti. Per quanto riguarda il cantiere in via dei Ciliegi, la strada ora è riaperta al traffico, e tutte le lavorazioni strutturali e impiantistiche sono completate: è stato eseguita la ricostruzione del muro di sostegno della strada, la posa della nuova rete della pubblica illuminazione, le griglie e tubature per la gestione delle acque meteoriche. A completamento rimane da eseguire solamente la stesura del nuovo manto stradale, che sarà possibile fare solamente con le giuste condizioni meteo”.

L’impegno del Comune sui dissesti stradali non termina qui. È stato infatti individuato un altro di cedimento sulla strada comunale Tra Prun e Fane, per la cui sistemazione sarà necessaria la chiusura della strada per tutta la durata dei lavori; attualmente è già attivo sul posto un semaforo per il senso unico alternato, e per ridurre i disagi a studenti, lavoratori e mezzi pubblici l’inizio delle lavorazioni sarà programmato nei mesi estivi con la chiusura delle scuole. Altri interventi saranno infine da prevedere a Torbe e Montecchio.

Oltre che dagli eventi naturali, le strade comunali sono spesso interessate da scavi per sottoservizi, come ad esempio la recente posa della fibra ottica, che ha causato disagi ai cittadini nel periodo invernale, non solo al manto stradale ma anche alla pubblica illuminazione per rotture impreviste: “In questo caso specifico – spiega il sindaco Roberto Grison – il ripristino del manto stradale è disciplinato da un decreto scavi Nazionale che prevede una riparazione minima, qualitativamente non soddisfacente per il Comune: il nostro Regolamento, applicato in tutti gli altri casi, prevede infatti la riasfaltatura completa della carreggiata. A noi interessa che il manto stradale torni ad essere in ottime condizioni, per questo nel mese di marzo faremo una ricognizione sui lavori fatti e in accordo con la ditta che ha fatto i lavori per la posa della fibra pianificheremo i ripristini compensando le asfaltature con il nostro piano di riqualifica strade”.

A completamento della riqualifica delle strade comunali, e in coordinamento con i lavori sopra descritti, il Comune ha approntato e finanziato un lotto di asfaltature per 300.000 euro che prevede interventi su Viale Europa a Negrar e relativo parcheggio, su via Martini tra Torbe e Prun, via Casa Antolini a Montecchio, via colle Masua a Jago, via Casa Zamboni Arbizzano, via Salgari e via Germania a Negrar e via Tormini a Fane. “Siamo inoltre in attesa – conclude l’assessore Quintarelli – della sistemazione di altre strade e vie comunali interessate dai lavori di altri enti, e della finitura dei nostri cantieri come ad esempio Via San Martino: questi lavori non sono completati nel periodo invernale a causa delle basse temperature non adatte per le asfaltature”.