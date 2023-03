Giornata Regionale per i Colli Veneti il 26 marzo. Assessore Corazzari, “Festa diffusa, un esempio di ottimo lavoro di squadra”

Venezia, 17 marzo 2023

“Una festa diffusa su tutte le aree collinari regionali, con oltre 300 eventi, a partire dal cuore della Città del Palladio, Vicenza, è il risultato di un entusiasmante lavoro di squadra che punta a far scoprire una parte di Veneto da valorizzare e far conoscere. I Colli Veneti sono territori particolari che hanno un significativo potenziale di sviluppo, avendo da sempre un ruolo fondamentale nella vita delle persone e delle comunità locali che vi si sono formate e radicate nel corso dei secoli, creando anche un profondo legame con la natura.”

Sono le parole con cui l’assessore alla Cultura e al Territorio della Regione del Veneto è intervenuto oggi a Palazzo Trissino a Vicenza alla presentazione della 2° edizione della Giornata Regionale per i Colli Veneti. La manifestazione, istituita con la legge regionale n.25 del 3 agosto 2021, primo firmatario il consigliere regionale Marco Zecchinato, è organizzata dalla Regione del Veneto in collaborazione per la parte operativa, con UNPLI Veneto.

“Si tratta di una iniziativa articolata – ha aggiunto l’Assessore Corazzari – per la quale ringrazio l’impegno fondamentale di Unpli Veneto con le sue Pro Loco coinvolte nelle iniziative e sempre pronte e capaci a dar vita a eventi diffusi nel territorio. Il grazie a anche a tutti i soggetti che a vario titolo si sono attivati: enti locali singoli o in forma associata, enti pubblici, privati e società cooperative. Un percorso di valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico, culturale, sportivo ed enogastronomico nel quale la Regione del Veneto crede profondamente. Un percorso che nel 2023 è sostenuto da questa amministrazione con centomila euro. L’inizio di una strada che proseguiremo in futuro”.

La manifestazione diffusa coinvolge le Colline delle province di Treviso, Padova, Vicenza e Verona, e conta oltre 300 appuntamenti tra visite guidate, aperture straordinarie di luoghi tradizionalmente chiusi al pubblico, spettacoli, incontri, mercatini, ma anche eventi enogastronomici e degustazioni dedicate ai prodotti d’eccellenza delle aree coinvolte dal progetto che sono: Colli Euganei, Colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Montello, Colli Asolani , Colline del Garda, Colline Moreniche, Colline della Valpolicella, Colline della Valpantena, Torricelle, Colline dell’est veronese, Colli Berici, Colline della Prealpi Vicentina, Colline della Pedemontana vicentina.

Il cuore dell’iniziativa è domenica 26 marzo 2023, prima domenica di primavera, in piazza dei Signori a Vicenza, per proseguire con il fitto calendario di appuntamenti visibili al seguente link: https://www.unpliveneto.it/2023/02/20/scopri-gli-eventi-dei-colli-veneti-per-provincia-2023/#1637061827730-cd5d16cd-8d70

Link all’intervista video all’assessore Corazzari https://drive.google.com/drive/folders/1gMDRTt25cq8q32ZuHa3d4mcVqVL6O-D5

In allegato il programma dettagliato dell’evento del 26/3 a Vicenza in Piazza dei Signori

In foto: da sinistra il consigliere regionale Marco Zecchinato, il sindaco di Vicenza, l’assessore regionale Cristiano Corazzari, il presidente UNPLI Veneto Giovanni Follador