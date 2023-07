Lanzarin presenta “Pedalando, movimento di resistenza al Parkinson”. “Originale viaggio su due ruote per fare informazione e diffondere un messaggio di speranza”

Venezia, 5 luglio 2023

“Questa è una importante iniziativa perché offre un bel messaggio di speranza e un esempio di qualità di vita alle persone che soffrono di Parkinson e, in generale, di malattie neurodegenerative. Lorenzo e Raffaella si faranno portatori di un messaggio di speranza lungo un percorso a tappe di 650 km in bici. Incontreranno persone e racconteranno la loro esperienza storia nei vari appuntamenti previsti lungo la strada, dimostrando che si può avere una qualità di vita pur nella malattia e che, attraverso il toccasana dello sport, si possono superare i propri limiti fisici e vivere bene”.

Lo ha detto questa mattina l’Assessore alla sanità e al sociale Manuela Lanzarin presentando il progetto “Pedalando, Movimento di resistenza al Parkinson”. Erano presenti i protagonisti dell’iniziativa Lorenzo Sacchetto e Raffaella Roveron, il sindaco di Sant’Urbano (PD), Comune da dove il 19 luglio partiranno in bicicletta, Dionisio Fiocco, Giovanna Grando, presidente dell’Associazione Parkinsoniani Treviso, in rappresentanza del coordinamento regionale e nazionale, e Cristina Basso di Azienda Zero.

“Questo progetto va nel solco delle iniziative messe in campo per quanto concerne le malattie neurovegetative – ha spiegato l’Assessore Lanzarin – in Veneto le persone con diagnosi Parkinson sono 18.000, ma sappiamo che sono in aumento e che non tutti si rivolgono ai servizi. Per questo è fondamentale la sensibilizzazione e l’informazione anche attraverso i medici di medicina generale. In Veneto abbiamo 37 ambulatori specifici, distribuiti in tutte le ulss, mentre sono 19 su 194 i centri sollievo che si occupano di Parkinson in regione. In questo senso l’obiettivo è di puntare ad una totale presa in carico del paziente attraverso un approccio multidisciplinare. Diffondere consapevolezza è fondamentale e l’esempio di Lorenzo e Raffaella in tal senso è davvero molto importante”.

“Pedalando, Movimento di resistenza al Parkinson” è la prima edizione di una manifestazione sportiva sociale che ha l’obiettivo di sensibilizzare sul tema del morbo di Parkinson e prenderà il via dal Veneto il 19 luglio. Per farlo conoscere, parlare di sintomi, diagnosi, cause, fattori ambientali, fattori genetici e trattamenti, nuove cure, e soprattutto, di coraggio, resilienza, forza di volontà e sinergia con il caregiver per contrastare la malattia. Da Sant’Urbano (Padova) a San Giovanni Rotondo (Foggia), Lorenzo e Raffaella percorreranno circa 650 km per raggiungere il 27 luglio la località che ospita le spoglie di Padre Pio, Santo degli sportivi, in 9 tappe significative.

L’aspetto significativo di questo itinerario è la sosta serale, ovvero il meeting che sarà organizzato con un evento, diversificato per ogni tappa, organizzato da Parkinson Italia, in collaborazione con le 4 associazioni locali, culturali, sportive, sociali e/o religiose, pro-loco, amministrazioni comunali e sanitarie, con la partecipazione di personalità dello sport, della cultura, dello spettacolo, della scienza, della medicina e della ricerca, che si dedicano a vario titolo, o sono sensibili alle iniziative dedicate alla salute, e/o si sono affermate nel territorio. Sarà possibile seguire il percorso di Lorenzo e Raffaella, seguendoli attraverso la pagina facebook “Pedalando, Movimento di resistenza al Parkinson”.