Regione del Veneto presente alla Fiera Aerospace And Defense Meetings di Torino in vista dello Space Meeting Veneto 2024. Zaia, “Settore strategico per il nostro futuro su cui la Regione investe risorse”

Venezia, 29 novembre 2023

“La partecipazione a questa importante convention internazionale torinese fa parte della strategia regionale di promozione di un settore come il comparto dell’Aerospazio in cui crediamo molto perché divenuto strategico per il nostro futuro. Il grande interesse delle istituzioni e del sistema finanziario, imprenditoriale e della ricerca dimostrato in occasione della prima edizione dello Space Meetings Veneto del maggio scorso a Venezia, ha messo in luce una delle più interessanti opportunità di investimento, anche rispetto ad una sempre maggiore sostenibilità economica e ambientale”.

Lo dice il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, a margine dello Aerospace & Defense Meetings, la business convention internazionale per l’industria aerospaziale e della difesa del settore aerospaziale in programma alla fiera di Torino dal 28 al 30 novembre. La Regione è presente insieme alla Rete Innovativa Regionale AIR- Aerospace Innovation and Research, che ha riunito a Torino undici aziende e la fondazione UNI Veneto in rappresentanza delle università del Veneto. La Rete Innovativa Regionale è riuscita ad aggregare tutte le componenti dell’ecosistema regionale aerospaziale presentandole in modo unitario in un unico stand regionale.

“Il fatto che la Regione sia presente a Torino è l’occasione per presentare la prossima edizione di Space Meeting Veneto che si terrà a Venezia dal 20 al 22 maggio 2024. Dopo il grande successo della prima edizione, vogliamo fare le cose in grande coinvolgendo nuovamente la Rete Innovativa Regionale AIR- Aerospace Innovation and Research, in collaborazione con ABE – Advanced Business Events. Sarà l’occasione per discutere degli ultimi sviluppi nel mondo delle applicazioni satellitari, delle tecnologie innovative, supply chain e di investimenti in circa duecento appuntamenti b2b programmati con le aziende e le università per promuovere le opportunità di collaborazione e di business con partner nazionali e internazionali. A Venezia lanceremo anche la seconda edizione della challenge per i giovani europei dai 18 ai 25 anni, VeneTO Stars. L’entusiasmo dei ragazzi della scorsa edizione ci ha contagiati, hanno mostrato e raccontato interessanti progetti di studio, grazie anche alle start-up provenienti da tutta Europa: il Veneto è pronto ad accoglierli nuovamente per creare uno spazio innovativo dove poter sviluppare le loro idee”, conclude il Presidente Zaia.