101° Arena di Verona Opera Festival 2024: ancora possibile inviare la propria candidatura

Aperte le candidature spontanee per figuranti, tecnici, personale di sala

Si sono chiuse le procedure pubbliche di selezione per il personale aggiunto impiegato durante l’estate in Arena, oltre mille persone che si uniscono ai circa 250 lavoratori in pianta stabile. E la macchina è già al lavoro in vista dell’inaugurazione del 101° Opera Festival 2024.

A fronte della ricca programmazione dell’estate 2024 e delle conseguenti esigenze di personale, restano aperte le candidature spontanee per figuranti maschili tra i 18 e i 40 anni, personale tecnico di palcoscenico, personale addetto alla sorveglianza di sala e retropalco. Chiunque fosse interessato a inviare la propria candidatura, può utilizzare la piattaforma dedicata, reperibile sul sito della Fondazione all’indirizzo https://www.arena.it/it/arena-di-verona/ricerca-personale specificando la mansione d’interesse.

Fondazione Arena di Verona è alla continua ricerca di nuovi talenti e, durante tutto l’anno, valuta le candidature che arrivano spontaneamente attraverso il sito web arena.it

L’Arena di Verona Opera Festival inaugurerà il prossimo 7 giugno con l’evento del Ministero della Cultura. Per tre mesi Fondazione Arena sarà una cittadella di oltre 1400 persone impiegate in ogni settore, non solo nell’antico anfiteatro romano di piazza Bra, ma anche negli immensi laboratori, nelle sale prova, negli uffici, sia in scena che dietro le quinte del “luogo più italiano sulla Terra”.