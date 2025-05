A Veronetta la prima domenica di quartiere

Appuntamento domenica 11 maggio con iniziative musicali, laboratori, giochi per i più piccoli. Protagoniste le associazioni guidate da D Hub e gli esercenti del quartiere

Veronetta che ospita la sua prima domenica di quartiere. E lo fa trasformando la chiusura al traffico di via XX Settembre dovuta al cantiere in corso in una nuova opportunità che stimola a vivere quartiere in maniera piacevole con tanti stimoli. Una domenica senza auto, ma piena di vita.

Dopo il successo della Giornata Internazionale del Jazz lo scorso 30 aprile, domenica 11 maggio, dalle 10 alle 21:30, Veronetta si apre alla città: via XX Settembre e le strade vicine diventano un grande spazio pedonale dove incontrarsi, ascoltare musica, giocare, assaggiare, scoprire.

Nessun palco centrale, nessun biglietto d’ingresso: la festa è diffusa, spontanea, fatta di botteghe, cortili, suoni, voci, energie.

Con il patrocinio e il sostegno del Comune di Verona, il contributo di Agsm Aim e l’organizzazione dell’Associazione D-Hub APS, la Domenica del Quartiere mette al centro le persone e il territorio, in un momento di rigenerazione collettiva che unisce cultura, commercio, socialità e creatività urbana.

Perché Veronetta non è solo un quartiere: è un mondo fatto di realtà diverse, artigianato, associazionismo, ristorazione, arte, cittadinanza. Un tessuto ricco e vivo che, anche in mezzo alle difficoltà di un grande cantiere, continua a raccontare storie, a sperimentare, a costruire futuro.

Negozi e locali resteranno aperti con proposte speciali. Esercenti ed associazioni del territorio animeranno le vie con laboratori, performance, giochi per bambine e bambini, musica dal vivo, letture, degustazioni, artigianato e piccoli angoli di bellezza condivisa.

“Una domenica partecipativa, colorata, inclusiva, pensata per chi vive Veronetta ogni giorno e per chi vuole scoprire una parte della città capace di sorprendere sempre- spiega l’assessora al Commercio e alle Manifestazioni Alessia Rotta-. La domenica del quartiere è più di un evento: è un modo di abitare la città insieme. La particolarità di questo evento è che è stata voluta fortemente dagli esercenti e dalle associazioni del territorio per dimostrare che si può vivere diversamente a piedi con molte attività a beneficio di residenti e commercianti. Come comune ci impegniamo a supportarle. La volontà è quella di riproporre l’iniziativa almeno una volta al mese, il prossimo appuntamento è già fissato per domenica 15 giugno”.

“Vogliamo che il cantiere fisico diventi anche a un cantiere di comunità – ha aggiunto l’assessore alla Viabilità e alla Opere complesse Tommaso Ferrari-. Il cantiere sta andando avanti secondo i tempi previsti, a breve inizierà la fase due che interesserà la zona di ponte San Francesco e Lungadige porta Vittoria”.

Per consentire la realizzazione della manifestazione, sarà chiusa al traffico solo via XX Settembre, mentre l’iniziativa si svolgerà anche in via Piazza XVI Ottobre, Via Mazza, Via dell’Artigliere e dintorni.

Laboratori e attività creative

Laboratorio carta – D-Hub (Via XX Settembre 2C)

Workshop artigianale – Ciao Ets (Via XX Settembre 48–58)

Raccolta storie / Storia sospesa – POLIMORFICA (Piazza Santa Toscana)

Laboratorio di ceramica – Piazza Santa Toscana

Musica, performance e spettacoli

Sonorità brasiliane / Samba – Unidos da Forteza (Bar Al Vò – Via XX Settembre 31)

Live Music & DJ set – Rocket Radio (Via XX Settembre 48–58)

Live music e DJ set – DJ Chagas (Arca di Noè, Blue Lobster e Ai Calici plateatici in Via dell’Artigliere)

Evergreen Live Band – Osteria Da Morandin (Via XX Settembre 144), 11:00–16:00

DJ Set – Vecia Veronetta (Piazza Santa Toscana) 12:00–15:00

Dj Jessico Calcetto DJ Set – Ratafià (Piazza Santa Toscana 19 15:00–18:00)

The Beat Brothers Vs Kardio – Gran Bottega in Balconscenico (Via XX Settembre 130/130b) 18:00–21:30

Acoustic live – Tommy’s Margarita (Via XX Settembre 69/71)

Live show al Depo Festival – Soda Jam & The Skeechers (Deposito Via XX Settembre 35B )

Artisti di strada diffusi da Open Stage

Esposizioni e mercati

Esposizione vintage – Eterna Vintage (Via XX Settembre 48–58)

Esposizione fotografica – Obiettivo Foto (Via XX Settembre 134–136)

Mostra pop-up su memoria e territorio – Fonderia 20.9 (Via XX Settembre 67A)

Market vestiti usati e rigenerati – REFASHION (Via San Vitale)

Artigiane – Piazza Santa Toscana

Esposizione design letterario “Abat Book” – Art Frigò (Via XX Settembre 18)

Cibo, degustazioni e somministrazione

Somministrazione e zona relax con arredi riciclati – Ciao Ets (Via XX Settembre 48–58)

ORECCHIETTE & DRINKETTI – Arca di Noè, Ai Calici e Blue Lobster (plateatici in Via dell’Artigliere)

Maialino sardo e arrosticini – Osteria Da Morandin

Drink&Music – Rocket Radio (apertura straodinaria in Via XX Settembre 48–58)

Apertura straordinaria con plateatico – Arancinè (Via XX Settembre 69/71 e in sede in via XX Settembre 10)

A spasso per l’Asia, menu globetrotter – LO SPEZIALE (Via XX Settembre 7abc)

Malga Veronetta – Sapori tipici del nostro territorio (Via San Nazaro 23°)

Art Café LimeOlé House – il piacere del bere bene in Via Gaetano Trezza 43/A

Caffè Colombia – Apertura straordinaria con plateatico (Piazza Santa Toscana 1)

Gran Bottega – Gastronomia e buon umore (Via XX Settembre 130/130b)

Lo Scalin & Spazio Vitale – Aperitivo REFASHION (Via San Vitale 5 e 6)

Tabulè – Cucina Libanese con Torneo di Scacchi (Via Mazza 4)

Archivio AMARE –chill&drink con musica in Via XX Settembre 69-71

Mezcalina – apertura serale con food&beverage dal Messico in Via XX settembre 150

Zia Elena – apertura straordinaria con plateatico in Via XX Settembre 44

Servizi e promozioni

Malpelo Barberia Artigianale Promo 20% + Barber show – (Via XX Settembre)

Giochi e tempo libero

Torneo di scacchi (su prenotazione) –Tabulè, apertura straordinaria con Plateatico (Via Mazza 4A)

D-HIB Giochi da tavolo e di ruolo e area food, beverage & chill in Via XX Settembre 69-71

Ciao Ets Relax con tappeti persiani e sedute con tavoli realizzati con materiale riciclato in via XX Settembre civ 48-58

Attività per bambini e bambine

Attività per famiglie – Arca di Noè (Via dell’Artigliere)

Spazio Family friendly – Lo Speziale (Via XX Settembre 7abc)

Laboratori e animazione – Piazza Santa Toscana

Gioco e intrattenimento – Via XX Settembre 69/71

Truccabimbi – Zia Elena – Via XX Settembre 44

Aree Pet Friendly

LO SPEZIALE (Via XX Settembre 7abc)

Zia Elena – Via XX Settembre 44

RATAFIÀ – Piazza Santa Toscana 19

Info viabilità

Per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento delle attività, via XX Settembre sarà chiusa al traffico veicolare, ad eccezione di residenti con garage interno, biciclette, mezzi di emergenza e Forze dell’Ordine. Le modifiche saranno debitamente segnalate.