Al vaglio del Consiglio Comunale il diniego di proroga di 5 previsioni operative del piano degli interventi decadute, che non superano la verifica alla luce delle strategie del documento preliminare del nuovo PAT in itinere

Su proposta della vice sindaca e assessora all’Urbanistica, la Giunta ha licenziato le delibere per il Consiglio comunale con cui, alla luce dei principi contenuti nel Documento Preliminare del nuovo PAT in itinere, verrebbe negatala proroga a 5 previsioni operative delle 7 per le quali il Consiglio stesso, con la delibera n. 61/2025 dell’11 novembre 2025, aveva disposto la comunicazione del preavviso di diniego sulle richieste di proroga presentate dai privati proprietari. Una sola delibera propone invece l’autorizzazione della proroga per una previsione operativa in quanto contribuisce ad un riordino urbano attraverso un intervento di riqualificazione e prevede la realizzazione di un’importante opera stradale in area limitrofa all’ambito di intervento già programmata da tempo e inserita nel repertorio normativo del Piano degli Interventi.

Con la delibera n. 61/2025, il Consiglio comunale aveva approvato 3 parametri enucleati dagli obiettivi generali/scelte strategiche/indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio contenuti nel Documento Preliminare del nuovo PAT, approvato con DGC n. 1359 del 30 dicembre 2024, per valutare le previsioni operative decadute e oggetto di istanza di proroga secondo una nuova coscienza delle risorse territoriali ed ambientali che perseguela nuova strategia pianificatoria: “che si fa carico delle numerose fragilità urbanistiche, ambientali, del suolo, sociali ed economiche, che sono state spesso sottovalutate nella pianificazione e nell’attuazione degli strumenti vigenti”, e che accoglie le sfide introdotte dal Piano Strategico di Transizione Ecologica, approvato dal Comune nel novembre 2023, richiedendo per la relativa proroga la coerenza con almeno 2 di essi, di seguito sintetizzati: 1) interventi di rigenerazione di aree degradate, di riuso e riqualificazione del patrimonio edilizio, oppure in ambiti inclusi nell’edificato esistente senza comportare frammentazione di territorio agricolo; 2) mix funzionali, oppure a sostegno di attività lavorative; 3) connessioni di mobilità dolce o a favore del TPL, oppure realizzazione di infrastrutture/servizi di interesse generale, oppure interventi di edilizia residenziale sociale. La Giunta comunale ha oggi licenziato per il Consiglio comunale 7 delibere che decidono su altrettante istanze di proroga di varianti urbanistiche operative decadute senza che siano stati approvati i relativi strumenti attuativi (PUA). Le proposte di delibera confermano la nuova visione che l’Amministrazione Tommasi sta perseguendo in ordine alla strategia urbanistica e urbana non più basata su dinamiche espansive, bensì incentrata sulla riqualificazione diffusa della città esistente e sulla rigenerazione dei tessuti urbani, volta anche al contenimento del consumo di suolo, all’attribuzione di valori condivisi alle qualità della città e del suo territorio, alla efficienza ed efficacia del sistema della mobilità, al risparmio energetico, alla cura della città e del territorio e all’uso rigoroso, responsabile ed efficace delle risorse patrimoniali e ambientali per la città futura e per la sua dotazione ecologica, all’innovazione nei settori economici dell’industria, inclusa la produzione edilizia, dei servizi, dell’agricoltura.

Il quadro generale: la discrezionalità amministrativa a tutela del bene comune In materia urbanistica e di governo del territorio è riconosciuta al Comune la più ampia discrezionalità nel decidere se prorogare o meno le previsioni di espansione decadute. L’Amministrazione ha il dovere di valutare tali istanze confrontandole con gli obiettivi del nuovo Piano di Assetto del Territorio (PAT) e, alla luce dei 3 parametri citati, il Consiglio comunale valuterà quindi le previsioni operative.

I provvedimenti nel dettaglio.