Al via del 43° Rally Due Valli

La manifestazione organizzata dall’Automobile Club Verona in collaborazione con ACI Verona Sport entrerà nel vivo da giovedì 29 a sabato 31 con un parterre di partecipanti di assoluto livello che sfiora il record nazionale nel CIAR Sparco, la massima serie tricolore. Torna in gara anche il veronese Umberto Scandola.

È stata presentata questa mattina nella sala Pasetto di Palazzo Barbieri la 43^ edizione del Rally Due Valli, la manifestazione organizzata dall’Automobile Club Verona che porterà a Verona il quarto round del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco con la validità confermata anche di Coppa Rally di 4^ Zona.

Erano presenti l’assessora Manifestazioni Alessia Rotta, il Direttore dell’Automobile Club Verona Riccardo Cuomo e il Presidente di ACI Gest Srl, già direttore di gara, Alberto Mario Riva. In sala anche tanti rappresentanti dei partner e dei brand che affiancano l’AC Verona in questa importante sfida organizzativa.

“Una manifestazione che non ha bisogno di presentazioni – sottolinea l’assessora alle Manifestazioni Alessia Rotta – perché è ormai una tradizione, la cui importanza è determinata anche dal fatto della massima centralità che viene data all’evento, in parte realizzato nel cuore della città, piazza Bra, che ospiterà la partenza e l’arrivo della gara. Siamo particolarmente contenti che, come tante manifestazioni cittadine, l’iniziativa si realizzi in collaborazione con altre realtà e, in particolare, ponendo attenzione a quelle del Terzo Settore, con iniziative di solidarietà e vicinanza con chi è meno fortunato”.

“Una gara di grande fascino anche quest’anno, con il ritorno della prova di Erbezzo e un percorso tecnico e selettivo impreziosito dalla partenza e dall’arrivo in Piazza Bra, salotto buono di Verona – spiega il Direttore dell’Automobile Club Verona Riccardo Cuomo –. Il lavoro organizzativo è molto complesso, soprattutto di questi tempi, ma grazie alla coesione di tutta la squadra che lavora incessantemente per un anno intero abbiamo raggiunto un ragguardevole numero di iscritti. Arrivare a 156 partenti è un risultato che ci gratifica e ci sprona a dare il massimo in quelli che si preannunciano essere tre giorni davvero intensi. Buon Due Valli a tutti”.

“L’ultima volta che abbiamo corso ad Erbezzo fu il 2019 – prosegue Alberto Mario Riva, ex Direttore di Gara e oggi Presidente di ACI Gest Srl – ed è una prova che racchiude tutte le caratteristiche tecniche che piacciono ai piloti: veloce, stretto, lento, salita, discesa e l’affetto del pubblico. Ho diretto tanti Due Valli e conosco bene queste strade, sarà un’edizione molto particolare. Erbezzo ma non solo, anche San Francesco è da seguire e la nuova Power Stage ad Alcenago aggiunge il giusto grado di incertezza. Vedremo: il vincitore si festeggia sempre e solo in Piazza Bra!”.

Una sfida che riporterà sulle prove speciali del Due Valli la massima titolazione tricolore insieme alla Coppa di Zona e che segna ben 156 iscritti, quasi record nazionale per le manifestazioni titolate di questo spessore. Si tratta di un importante successo per l’Automobile Club Verona che quest’anno ha deciso, coraggiosamente, di abbandonare le tradizionali località di azione che il Due Valli ha affrontato nelle ultime cinque edizioni per spostare l’interesse su di un percorso nuovo che affonda le sue radici nella lunga storia della corsa veronese, la cua prima edizione si disputò nel marzo 1972.

Il 43° Rally Due Valli, infatti avrà come principale attrice protagonista la prova speciale di “Erbezzo-Tomasi Auto”, un crono di 27.89 chilometri che, tra venerdì e sabato, manderà in fibrillazione i cuori degli appassionati. Ma seguendo il corso degli eventi in ordine cronologico, ad inaugurare il Due Valli 2025 saranno le prove libere (shakedown) in programma venerdì dalle 8:00 ad Alcenago, altra novità di quest’anno. Alle 14:00 la partenza vera e propria dal parco assistenza allestito al Parcheggio P7 di Veronfiere, con passaggio in Bra alle 14:15. Dopo questa passerella, i concorrenti saliranno nuovamente in Valpantena per la “Alcenago-Up Rent”, Power Stage inaugurale che utilizzerà lo stesso percorso dello shakedown, ma trasmessa in diretta TV sia su ACI Sport TV (Canale 228 SKY – 52 TivùSat – streaming su acisport.tv) che su RAI Sport (Canale 58 Digitale Terrestre).

La prima giornata si concluderà, come anticipato, sulla “Erbezzo – Tomasi Auto”, prova regina di questa edizione. La speciale partirà da Contrada Jacopo, salirà a Passo Fittanze per il Bivio del Pidocchio, scenderà ad Erbezzo e affronterà poi un inedito tratto fino a Fosse, Provalo, Vallene e Barozze. Anche qui diretta ACI Sport TV. L’ultima volta ad Erbezzo fu nel 2019, mentre la prima risale al 1975 esattamente cinquant’anni fa.

Sabato 31 maggio la tappa più lunga in termini chilometrici, con tre prove da ripetere ciascuna due volte. “Alcenago-Up Rent” sarà la stessa del giorno precedente, seguita da “San Francesco-Wingamm” che tornerà ad affrontare la strada in salita tra Roverè e San Francesco come non avveniva dal 2002. Erbezzo diventerà di 23.3 chilometri, si chiamerà “Cappella Fasani-Banca Valsabbina” e sarà identica al disegno del giorno precedente fino alla Pizzeria da Nico, dove i concorrenti prenderanno a destra scendendo a Cappella Fasani. Tra i due giri, assistenza e riordino saranno al Parcheggio P7 di Veronafiere, mentre l’arrivo sarà rigorosamente in Piazza Bra, tornando davanti a Palazzo Barbieri, a partire dalle 16:45.

La Coppa di Zona, che si correrà solo sabato, disputerà otto prove speciali. Invariate rispetto alla gara maggiore sia la “Alcenago-Up Rent” che la “San Francesco-Wingamm” mentre i cambiamenti, per ragioni di chilometraggio, avverranno in alta Lessinia. La “Erbezzo-Tomasi Auto” per i concorrenti del CRZ partirà sempre da Contrada Jacopo ma si concluderà nella discesa dopo Passo Fittanze, mentre la “Cappella Fasani-Banca Valsabbina” partirà proprio dalla Pizzeria da Nico, storico covo del Fans Club di Umberto Scandola, per poi concludersi nello stesso punto della gara CIAR. Anche la Coppa di Zona avrà il suo passaggio di partenza da Piazza Bra sabato mattina e la cerimonia d’arrivo, sempre nel salotto buono di Verona, sabato pomeriggio al seguito della gara CIAR.

Tra i favoriti per l’assoluta i campioni italiani in carica e vincitori 2024 Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto, già davanti a tutti a Verona nel 2019, 2022 e 2024 al via con la Citroen C3 Rally2 di F.P.F. Sport. Tra i pretendenti da ricordare il trevigiano Giandomenico Basso con Lorenzo Granai, su Skoda Fabia RS Rally2 che nel 2021 vinse qui gara e titolo in una gara che gli ha sempre portato bene. Nomi importanti anche Simone Campedelli e Tania Canton (Skoda Fabia RS Rally2), Fabio Andolfi e Marco Menchini, al via con la Toyota GR Yaris Rally2 ufficiale, e il trentino Roberto Daprà, sostenuto da ACI Team Italia, su Skoda Fabia RS affiancato da Luca Guglielmetti.

Attenzione anche a Marco Signor e Daniele Michi su Toyota GR Yaris Rally2, al veloce sloveno Bostjan Avbelj, navigato da Damijan Andrejka su Skoda e poi ancora Ivan Ferrarotti con Fabio Grimaldi (Skoda Fabia RS), Giacomo Scattolon e Francesco Magrini (Citroen C3), oltre ai finlandesi Benjamin Korhola e Kristian Temonen sulla Hyundai i20 N, tutti in lotta per la classifica Promozione all’interno dell’italiano assoluto.

Tra i veronesi, riflettori puntati su Umberto Scandola. “Umby” rientra dopo 6 mesi di stop per onorare la gara di casa e la sua Erbezzo. Sarà al via con una Citroen C3 Rally2 che mai ha guidato su asfalto e navigato da Alessandro Campedelli. Una partecipazione della bandiera che sicuramente manderà in visibilio i fan veronesi. La pattuglia gialloblu ovviamente è super nutrita e cona anche Luca Hoelbling con Federico Fiorini (Skoda Fabia RS), Denis Vigliaturo ed Ermanno Corradini (Lancia Ypsilon HF Rally4), Curzio Zanini e Riccardo Dose (Clio Williams), Andrea Zenoni navigato dalla giovane Elena Fiocco, su un’altra Clio di classe A7 come da tradizione di famiglia. Ma la lista, davvero lunga, è disponibile per intero su rallyduevalli.it

Nella Coppa Rally di 4^ Zona, che torna come gara autonoma, tra i favoriti assoluti spicca il veronese Federico Bottoni con Sofia Peruzzi (Skoda Fabia RS), senza dimenticare gli esperti Righetti-Rossi, Soppa-Marchiori e Costenaro-Gambasin, tutti su Fabia Rally2. Da seguire poi la lotta tra gli equipaggi veronesi nelle varie classi, dove solitamente la fanno da padrone.

Confermato anche per questa edizione l’happening solidale “Rally Therapy – A Bordo di un Sogno”, che permetterà in collaborazione con l’ULSS9 Scaligera di far salire alcune ragazze e ragazzi diversamente abili a bordo di vetture da rally per un’esperienza indimenticabile. Rally Therapy si svolgerà giovedì 29 maggio, dalle 14,30 alle 16.30 al Parcheggio Multipiano di Veronafiere, esattamente di fronte al parco assistenza della gara che in quel momento sarà in allestimento. Si tratterà della quinta edizione di questa splendida iniziativa inclusiva che coinvolgerà anche il due volte campione del mondo Miki Biasion, presente a Verona quale testimonial del nuovo Trofeo Lancia HF, la serie che quest’anno riporta il famoso marchio ai rally dopo decenni di assenza.