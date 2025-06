Ampliamento Parco di Santa Teresa. Da stasera accensione della nuova illuminazione

Ancora più luce nel parco che in questi mesi si è ampliato grazie al recupero di un’area che prima era destinata a parcheggio e ora potenzia il verde del quartiere

Al Parco Santa Teresa si accende l’illuminazione aggiuntiva al termine dei lavori di istallazione. Da stasera, infatti, si contano 8 nuovi punti luce, oltre ai 18 già installati. Un rafforzamento importante che mira ad accrescere visibilità e sicurezza, per una migliore frequentazione di questa importante area verde della città.

Passaggi dell’intervento

A giugno 2023 era stata autorizzata la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione nel Parco Santa Teresa, di 18 punti luce, per un costo di 24mila euro. Poi a gennaio 2025, a seguito di una variante progettuale dei percorsi interni al parco, è stato richiesta ad Agsm un’integrazione della progettazione illuminotecnica, per cui sono stati aggiunti altri otto punti luce, per un totale di 26.

“E’ un intervento che valorizza un’area verde di proprietà comunale, tra via Ongaro e via Scuderlando – spiega l’assessore al Bilancio, ai Contratti e alle Utenze, Michele Bertucco -, frutto di una decisione unanime espressa dal Consiglio comunale nel 2018 a seguito di una mia proposta, nelle vesti di consigliere. Con il completamento dell’illuminazione pubblica arriva a compimento un progetto importante di ampliamento del parco, di ulteriori 17mila metri quadri, voluto da tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione, per andare a sopperire alla parziale occupazione del parco adiacente per il passaggio della linea filoviaria. Siamo ora al lavoro per trovare una soluzione in merito al problema della strada che taglia la parte storica del parco da quella nuova”.

La realizzazione del nuovo parco di Santa Teresa rientra nel progetto del Programma innovativa nazionale per la qualità dell’ambiente (Pinqua), “Rigeneriamo, dalla strutturazione edilizia delle “Case Rosse”, alla rigenerazione urbana del quartiere Borgo Roma” finanziato con i fondi Pnrr.