Casa e Cortile di Giulietta: approvate dalla Giunta le nuove tariffe per il percorso di visita

La Giunta comunale di Verona ha approvato le nuove tariffe per l’accesso al Cortile e alla Casa di Giulietta, nell’ambito del nuovo percorso di visita che prenderà avvio con l’ingresso stabile dal Teatro Nuovo. Una decisione che accompagna l’accordo di collaborazione già approvato dal Consiglio comunale e che si inserisce in un più ampio progetto di riordino, sicurezza e valorizzazione di uno dei luoghi più simbolici e visitati della città.



Confermato quindi, come già anticipato, il biglietto al costo di cinque euro per il percorso Teatro–Cortile e dodici euro per quello completo che riguarda Teatro–Cortile–Casa. Allo stesso tempo sono state semplificate e allineate le agevolazioni, rendendo il sistema più chiaro e uniforme. Le gratuità sono previste esclusivamente per i bambini fino a cinque anni, per le persone con disabilità con accompagnatore munite di Disability Card e per le guide turistiche che accompagnano gruppi. Gli incassi, sia del Cortile sia della Casa, continueranno a essere introitati direttamente dal Comune attraverso la biglietteria dei Musei Civici. Le nuove tariffe entreranno in vigore contestualmente all’effettiva operatività del nuovo percorso di visita, non prima del 31 marzo.



“In queste settimane sono e saranno programmati incontri operativi con tutti gli stakeholder coinvolti, – sottolinea l’assessora Marta Ugolini – a partire dai partner privati e dalle guide e operatori turistici. L’obiettivo è condividere il piano complessivo della logistica e sicurezza, illustrare le modalità di accesso, gestione dei gruppi e utilizzo delle prenotazioni, e raccogliere commenti e osservazioni operative, così da rendere il nuovo percorso di visita il più possibile funzionale”.



L’intenzione è quella di arrivare all’applicazione del nuovo sistema con l’avvio della stagione turistica primaverile. Nel frattempo sono già iniziate le operazioni di pulizia straordinaria e manutenzione del cortile, a conferma che un quadro chiaro di regole e un orizzonte temporale stabile consente a tutti, pubblici e privati di programmare interventi e investimenti.



“Il sistema di prenotazione e di accessi contingentati – continua Ugolini – permetterà infine di distribuire meglio i flussi, ridurre le code e migliorare l’esperienza di visita, superando la logica del turismo mordi e fuggi e valorizzando in modo più equilibrato uno dei luoghi simbolo della città. La Casa di Giulietta e il suo cortile sono da tempo al centro di un flusso turistico straordinario, che negli anni ha portato benefici economici e di visibilità internazionale, ma anche criticità legate al sovraffollamento, alla sicurezza e alla qualità dell’esperienza di visita. Le nuove tariffe, va ricordato chiaramente, non sono cumulative: per cui chi paga 12 € per il percorso completo non deve sborsare nulla per il Cortile e chi ha la Veronacard accede gratuitamente sia al percorso Teatro-Cortile che al percorso Teatro-Cortile-Casa. Le nuove tariffe, già preannunciate a dicembre 2025, rappresentano quindi uno strumento per rendere il sistema più sostenibile e coerente con il nuovo modello di fruizione”.