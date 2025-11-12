Close Menu
    mercoledì 12 Novembre
    Censimento permanete della popolazione e delle abitazioni 2025. Dal 12 novembre inizia la fase di recupero mancate risposte

    Com’è noto e come precedentemente comunicato, il 6 ottobre 2025 ha preso il via il Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni. L’edizione 2025 coinvolge circa 4mila famiglie (anche uni-personali) abitualmente dimoranti sul territorio comunale, ancorché non residenti.

    Se hai ricevuto una lettera dall’ISTAT relativa al Censimento, e non hai ancora provveduto a compilare il questionario, rientri tra coloro che potranno essere contattati dai rilevatori incaricati dal Comune di Verona per il recupero delle mancate risposte.

    Da mercoledì 12 novembre fino al 23 dicembre inizia la seconda fase del censimento, nella quale i rilevatori scendono in campo per il recupero delle famiglie non rispondenti. Saranno muniti di un apposito tesserino di riconoscimento e somministreranno le interviste con l’ausilio di un tablet.

    Durante tutto il periodo di rilevazione è sempre possibile richiedere informazioni, ottenere assistenza gratuita nella compilazione del questionario, prenotare un appuntamento per effettuare l’intervista (faccia a faccia o telefonica) presso l’Ufficio Comunale di Censimento.

    Per dubbi o informazioni, è attivo il numero verde Istat 1510.

    A livello locale, è possibile contattare l’Ufficio Comunale di Censimento ai numeri 045 8077871, 045 8077219 o 045 8077621, oppure scrivere all’indirizzo email censimento@comune.verona.it 

