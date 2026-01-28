Cerimonie olimpiche e paraolimpiche 2026. Zona gialla: tutte le informazioni sull’accessibilita’ e modalita’ per richiedere il pass

Da domani 29/1 attraverso il sito del Comune di Verona, sarà possibile richiedere i pass autorizzativi di accesso. Vi possono fare domanda: residenti ed eventuali ospiti, domiciliati, titolari e lavoratori di attività commerciali/professionali, titolari e ospiti di strutture ricettive presenti nell’area.

Meno di un mese e Verona sarà al centro del mondo. Domenica 22 febbraio è infatti prevista in Arena la cerimonia di chiusura dei XXV Giochi Olimpici Invernali e, a pochi giorni di distanza, venerdì 6 marzo, l’Anfiteatro tornerà ad animarsi con la cerimonia di apertura dei XIV Giochi Paralimpici.

Due appuntamenti di calibro internazionale per il quali il Comitato di Sicurezza e Ordine Pubblico ha definito un’area di pre-filtraggio ad accesso controllato, indicata come Zona Gialla, valevole per le sole giornate delle cerimonie olimpiche e paraolimpiche.

In tale zona è stato previsto il divieto assoluto di transito di veicoli nel solo giorno delle cerimonie, con le necessarie regolamentazione degli accessi pedonali limitata alle categorie di persone autorizzate in possesso di apposito pass. A ciò si aggiunge il divieto di sosta per 3 giorni nelle vie indicate dal provvedimento.

“Stiamo parlando di una gestione ad alto profilo di complessità – evidenza l’assessora ai Grandi eventi e Sicurezza – che sta coinvolgendo diverse Direzioni dell’Ente comunale, impegnati a predisporre tutti i necessarie supporti per l’accreditamento della cittadinanza residente e di tutte le attività che ricadono nell’area ad accesso controllato. Una sorta di cintura di contenimento, con precise limitazioni degli accessi, delineata dal COSP intorno alla zona direttamente interessata dalle cerimonie del 22 febbraio e 6 marzo. La dimensione della zona è stata limitata al massimo, con l’obiettivo di ridurre il più possibile l’evidente disagio che la sua istituzione comporterà per i cittadini. Stiamo parlando di 367 residenti, 85 attività ricettizie di qualsiasi genere, per un totale di 542 posti letto e di 260 attività commerciali, esercizi, uffici ed altro. Solo questi numeri, mancanti dei domiciliati di cui non è disponibile la dimensione, danno un’idea su quale ordine di grandezza è stato impostato il lavoro di organizzazione, atto a ridurre al massimo disagi e complicazioni alla popolazione coinvolta. Il Comune si è fatto carico, sempre sulla base delle indicazioni ricevute dal COSP, di predisporre una piattaforma informatica, per l’inserimento delle richieste. Inoltre ha stabilito tempi, luoghi e modalità di rilascio fisico dei pass, che saranno riconosciuti solo agli aventi diritto. La richiesta pass è organizzata con due moduli diversi. Uno dedicato esclusivamente alle strutture ricettizie e uno dedicato a tutte le altre categorie. Questo per gestire tempistiche diverse e per consentire alle strutture ricettizie di avere un raggio temporale più ampio per poter inserire i dati dei loro ospiti. Una modalità che abbiamo presentato ieri pomeriggio ai rappresentanti delle categorie commerciali in un apposito incontro. Infine abbiamo predisposto delle FAQ che saranno in costante aggiornamento in base alle eventuali richieste che si presenteranno da parte dei soggetti interessati, e che saranno sviluppate in coordinamento con la questura con la quale stiamo costantemente interloquendo.”

La registrazione e il rilascio dei pass è stata affidata al Comune di Verona, che ha predisposto un’apposita piattaforma di registrazione per tutti i soggetti interessati.

A partire da domani mattina, attraverso il sito del Comune di Verona www.comune.verona.it, potranno richiedere i pass autorizzativi di accesso: residenti ed eventuali ospiti, domiciliati, lavoratori di attività commerciali/professionali, ospiti di strutture ricettive presenti nell’area.

Per le richieste inviate entro domenica 8 febbraio, il ritiro dei Pass, può avvenire dal 13 febbraio, dalle ore 9 alle 17.

Per le richieste inviate entro lunedì 2 marzo, il ritiro dei Pass, può avvenire dal 3 marzo, sempre dalle ore 9 alle 17 .

Per i titolari delle strutture ricettive che hanno caricato le richieste dal 9 al 19 febbraio ore 13, la consegna del Pass può avvenire a partire dal 20 febbraio.

I Pass saranno ritirabili agli sportelli Urp di via Adigetto 10.

Nei giorni delle cerimonie olimpiche/paralimpiche, per limitare i disagi, la zona gialla sarà attiva: dalle ore 9 del 22 febbraio alle ore 1 del 23 febbraio – dalle ore 9 del 6 marzo alle ore 1 del 7 marzo.

Richiesta dei Pass

I residenti, i domiciliati (ossia gli ospiti dei residenti), i titolari e i lavoratori di attività professionali ed esercizi commerciali, devono accedere al link per inoltrare la richiesta del Pass, secondo la seguente tempistica:

• dal 29 gennaio e fino alle ore 23.59 dell’8 febbraio 2026 (si può fare richiesta per entrambe le date)

• dal 23 febbraio alle 14:00 del 2 marzo la piattaforma è operativa per le richieste riferite alla cerimonia del 6 marzo

https://servizi.comune.verona.it/lang/it/servizi/richiesta-accesso-zona-gialla/access

Le strutture ricettive, i B&B e le locazioni turistiche, devono accedere al link sottostante per inoltrare la richiesta del Pass per i loro clienti, secondo la seguente tempistica:

• dal 29 gennaio e fino alle ore 13 del 19 febbraio ore 13:00 (si può fare richiesta per entrambe le date)

• dal 23 febbraio alle 14:00 del 2 marzo la piattaforma è operativa per le richieste riferite alla cerimonia del 6 marzo

https://servizi.comune.verona.it/lang/it/servizi/richiesta-da-strutture-ricettive-accesso-zona-gialla/access

“Le parole d’ordine per tutti sono: informarsi e prepararsi – sottolinea il Comandante della Polizia locale Luigi Altamura –. E’ stata attivata una macchina organizzativa complessa, onerosa per il Comune, sottoposta al controllo da parte della Prefettura e della Questura, che riguarda non solo la vita dei residenti, ma di coloro che hanno delle attività nella zona di limitazione e mezza città che sarà interessata da provvedimenti.

Il divieto assoluto di transito sarà attivo a partire dalle ore 9 del 22 febbraio e del 6 marzo, fino alle ore 1 del 23 febbraio e 7 marzo in tutta la zona gialla. La stessa cosa vale per i pedoni.

Nessuno, eccetto autorizzati con apposito pass personale e non cedibile, potrà accedere all’area. Le FAQ sono state studiate con un’analisi di dettaglio di tutta una serie di situazioni. E’ importante restare aggiornati. Stiamo parlando di un evento di valenza Planetaria, per il quale possono essere necessari ulteriori provvedimenti che sarà cura del Comune comunicare tempestivamente, con un dialogo costante con la cittadinanza”.

Provvedimenti viabilistici

La Questura di Verona ha stabilito i confini dell’area di sicurezza ad accesso controllato zona gialla da adottare durante il periodo delle cerimonie dei Giochi Olimpici e Paralimpici.

Dalle ore 0.00 di domenica 20 febbraio alle ore 01.00 di lunedì 23 febbraio e dalle ore 0.00 di mercoledì 4 marzo alle ore 01.00 di sabato 7 marzo, e comunque fino al termine delle esigenze connesse allo svolgimento delle cerimonie, vengono adottati i seguenti provvedimenti viabilistici:

divieto di sosta con facoltà di rimozione, a tutte le categorie di veicoli, in:

– tutti gli stalli presenti all’interno della zona gialla

– via Pallone, nella contro-strada compresa tra stradone Scipione Maffei e via del Pontiere, ambo i lati

– via Adigetto, ambo i lati

divieto di sosta con facoltà di rimozione, a tutte le categorie di veicoli, ad eccezione dei veicoli di cui all’art.12, comma 1, del vigente Codice della Strada approvato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i. in:

– stradone San Fermo

– corso Cavour, sul lato dei civici dispari, dal civico 5 al civico 45

– corso Porta Nuova, sul lato dei civici numeri pari dal civico 34 all’intersezione con via Locatelli e sul lato dei civici dispari dall’intersezione con circonvallazione Raggio di Sole all’intersezione con via Cesare Battisti

divieto di sosta con facoltà di rimozione, ad eccezione dei veicoli adibiti a taxi, in:

– corso Castelvecchio, all’altezza del civico n. 2, sul lato dei civici pari

– corso Cavour, di fronte il civico n. 49, sul lato dei civici pari

– corso Porta Nuova, dal civico n. 22 al civico n. 34, sul lato dei civici pari

– stradone Scipione Maffei, da via San Pietro Incarnario all’altezza del civico n. 5, sul lato dei civici dispari

Dalle ore 9 di domenica 22 febbraio alle ore 01.00 di lunedì 23 febbraio e dalle ore 9 di venerdì 6 marzo alle ore 01.00 di sabato 7 marzo, vengono adottati i seguenti provvedimenti viabilistici:

• divieto di transito a tutti i veicoli e ai pedoni, all’interno delle strade che ricadono nella zona gialla, eccetto i titolari di apposito pass rilasciato dal Comune di Verona

• divieto di transito a tutti i veicoli, ad eccezione di quelli autorizzati, in Via Pallone, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via del Pontiere in direzione Piazza Bra

• divieto di transito a tutti i veicoli, ad eccezione di quelli autorizzati, in Via Adigetto