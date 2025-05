Chiusura di via IV Spade tra via Mazzini e via Pellicciai per rischi di cedimento della condotta fognaria

Per un intervento urgente e improcrastinabile il tratto sarà chiuso dal 26 maggio all’11 luglio. Sarà sostituito anche il tratto di rete idrica e riposata la pavimentazione di sanpietrini in porfido. Il passaggio pedonale sarà sempre garantito

Via IV Spade, la rete fognaria sta cedendo: la via sarà chiusa per i necessari lavori di ripristino dal prossimo 26 maggio all’11 luglio. Con l’occasione Acque Veronesi provvederà anche alla sostituzione della condotta idrica. L’Intervento avrà un costo complessivo di circa 300 mila euro.

“L’intervento è necessario e urgente – ha spiegato l’assessore alle Strade e all’arredo urbano, Federico Benini – dato l’ammaloramento della condotta fognaria che scorre sotto la via per cui procederemo all’apertura del cantiere da lunedì prossimo chiudendo la carreggiata stradale da via Mazzini all’incrocio con via IV Spade. I disagi saranno inevitabili, in particolare per i residenti, ma il passaggio pedonale sarà garantito e al termine dell’intervento la via sarà completamente riqualificata a livello di sottoservizi e di basamento stradale con il riposizionamento dei sanpietrini in porfido”.

“Trattandosi di un’emergenza – ha aggiunto Alessia Rotta, assessora alle Relazioni con il Territorio e Commercio – siamo costretti a comunicare con celerità a ridosso del cantiere perché l’intervento non era prevedibile per tempo. Siamo certi che i tempi di lavorazione di Acque Veronesi saranno compressi al massimo, del resto si tratta di un cantiere assolutamente necessario e non prorogabile”.

Per Acque Veronesi è intervenuto il vicepresidente Stefano De Pietri che ha spiegato come Acque Veronesi abbia valutato la necessità di intervenire sulla condotta a seguito di attività di ispezione. Si tratta di un manufatto costruito in lastre di pietra e mattoni.

I tecnici di Acque Veronesi, durante le consuete attività di monitoraggio, hanno infatti rilevato alcuni cedimenti anomali del manto stradale in Via 4 Spade – nel tratto compreso tra Via Mazzini e Via Pellicciai – e hanno quindi avviato un’indagine approfondita sullo stato delle condotte di fognatura. Tali verifiche mostrano la necessità di procedere con la sostituzione completa della condotta fognaria, impiegando una nuova tubazione di pari portata. Contestualmente, si approfitterà dell’intervento per rinnovare anche la rete idrica esistente, in modo da ottimizzare i costi ed efficientare le attività di manutenzione delle condotte. I lavori interesseranno un tratto di circa 90 metri di Via 4 Spade, dal civico 2 al civico 14, con scavo a cielo aperto che occuperà l’intera carreggiata, mentre i marciapiedi resteranno liberi e percorribili.

L’intervento inizierà lunedi 26 maggio e si concluderà venerdì 11 luglio, salvo imprevisti. La dimensione delle nuove tubature fognarie sarà di 500 millimetri, quelle idriche 100 ml. In totale saranno sostituite circa 180 metri tra reti idriche e fognarie e saranno sostituite una quarantina di allacciamenti.

Dal punto di vista viabilistico, il tratto interessato sarà chiuso al traffico veicolare, ma i marciapiedi rimarranno accessibili ai pedoni dato che il cantiere occuperà solo la carreggiata stradale. Michele Fasoli, dirigente Infrastrutture viarie e mobilità ha aggiunto che “purtroppo saremo costretti a vietare l’accesso ai passi carrabili che affacciano sul cantiere, due o tre. I residenti saranno avvisati: le auto che normalmente trovano ospitalità in questi garage dovranno necessariamente essere parcheggiate all’esterno, saranno dotate di permesso per il parcheggio in Ztl. Sarà comunque consentito sui marciapiedi il transito pedonale per cui il cantiere occuperà solo la carreggiata stradale. Ricordiamo che la via più semplice da adottare, nell’attraversare in auto la zona, è di prendere per via Anfiteatro, per chi viene da corso Porta Borsari. E’ mantenuta l’apertura della galleria Pellicciai poiché il cantiere si ferma prima”.