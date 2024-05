Consiglio comunale. Via libera al nuovo testo del regolamento dell’imposta di soggiorno. Dal 1° luglio a Verona si paga per massimo quattro giorni di pernottamento

Sul regolamento dell’imposta di soggiorno, con 22 voti favorevoli e 2 astenuti, è arrivato questa sera dal Consiglio comunale l’ultimo via libera. Dal 1° luglio si riduce il numero massimo di pernottamenti soggetti al pagamento della tassa di soggiorno, che passano dagli attuali 5 a 4 giorni. La soglia massima dei 4 giorni sarà applicata anche ai soggiorni con durata massima di 30 giorni senza interruzioni, che siano a cavallo di due mesi contigui e quando il soggiorno sarà effettuato in 2 o più strutture.

Tourist-Tax, Sistema informatico comunale per la gestione dell’imposta di soggiorno. Fra le novità inserite con le modifiche al Regolamento anche l’introduzione del Sistema informatico comunale per la gestione dell’imposta di soggiorno (TouristTax) a cui devono essere registrate le struttura di pernottamento.

Dopo la validazione dei dati da parte dell’Ufficio Imposta di Soggiorno, i gestori accederanno, per gli adempimenti previsti con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) nonché con la C.I.E. qualora attivata.

La registrazione del gestore e dei dati della nuova struttura nel portale informatico comunale Tourist-Tax, dovrà essere effettuata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività stessa e comunque entro la data di scadenza per la comunicazione e il riversamento trimestrale successivi all’inizio attività.

Approvato, con 22 voti favorevoli e 6 astenuti, il budget economico di previsione anno 2024 e triennale 2024-2025-2026 di Agec.

“Costituisce un atto fondamentale dell’Azienda Speciale – ha precisato l’assessore al Bilancio nell’illustrare la delibera all’aula –, da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale. I documenti contabili includono il budget economico per settori, ripartito per macroaree di attività che, a loro volta, ricomprendono diversi ambiti: Area Patrimonio, che include i settori Immobiliare e Cantieri; Area Cimiteriale, che comprende i Settori Concessioni e Servizi Cimiteriali, Cremazioni e Illuminazione Votiva; Area Farmacie, che riguarda le 13 farmacie gestite; Area Ristorazione Eventi Musei, che include il Settore Ristorazione scolastica e Servizi ausiliari, i Settori Torre dei Lamberti e Funicolare di Castel San Pietro e il Settore Musei”.

I principali incrementi registrati sono collegati a costi: per materie prime e servizi; per la riqualificazione del patrimonio immobiliare, dato il continuo peggioramento delle condizioni di parte di esso; per il personale. I bilanci di previsione chiudono con un utile atteso pari ad 112.414 per il 2024, 85.432 per il 2025, ed 93.683 per il 2026.

Per consentire la trasformazione in piena proprietà di aree già concesse in diritto di superficie nell’ambito del Piano delle aree destinate a Insediamenti Produttivi ( P.I.P.) sono stati approvati dal Consiglio comunale, con 20 voti favorevoli e 4 astenuti, i criteri di calcolo del corrispettivo dovuto per legge e lo schema tipo di convenzione. Il documento è stato illustrato dall’assessore al Patrimonio.

Approvate, con 22 voti favorevoli, 7 contrari e 1 astenuto, le variazioni per l’anno 2024 al programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026. Modifiche tecniche necessarie all’accordo quadro per consentire interventi di manutenzione ordinarie di edilizia scolastica e sportiva.