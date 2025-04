Da oggi si amplia l’apertura della Biblioteca in Borgo Trieste

Pausa pranzo in biblioteca, tra libri, letture e studio. Da oggi, la Biblioteca comunale di Borgo Venezia amplia l’orario di apertura potenziando così il proprio servizio.

Nelle giornate di martedì e mercoledì gli spazi in via Della Torre saranno aperti anche dalle 13 alle 14.30, con orario continuato dalle 9 alle 18.30. Invariati gli orari di apertura della biblioteca negli altri giorni della settimana: lunedì dalle 14.30 alle 18.30, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30, il sabato dalle 9 alle 13.

Una risposta alla crescita significativa di utenti registrati alla Mondadori come nelle altre biblioteche comunali, un pubblico anche giovane, formato da studenti e studentesse che scelgono le sale delle biblioteche per svolgere ricerche e compiti assegnati a scuola e per studiare in ambienti accoglienti e silenziosi.

Un nuovo importante risultato, frutto dell’impegno speso dall’Amministrazione per migliorare sempre di più il servizio delle Biblioteche di pubblica lettura che, oltre alla Civica in via Cappello, contano altri 12 punti distribuiti nelle otto circoscrizioni.

“Un’ulteriore implementazione dei servizi della Biblioteca Mondadori di Borgo Trieste – sottolinea l’assessora alle Biblioteche Elisa La Paglia –. Da oggi, infatti, sarà possibile accedere anche in pausa pranzo, nei martedì e mercoledì. Una soluzione per lo studio in particolare, ma in generale per la maggiore accessibilità a tutti i servizi della Biblioteca. Una richiesta di ampliamento orario avanzata dagli studenti ed approvata all’unanimità dalla Circoscrizione 6^. Ringrazio tutti coloro che in questa sede stanno gestendo il bando spazi liberi, che ha portato alla creazione di molti gruppi di lettura giovanili, oltre alla Circoscrizione 6^ promotrice di tantissime altre iniziative”.

Presente questa mattina all’avvio del nuovo servizio, insieme all’assessora Elisa La Paglia, anche il consigliere della Circoscrizione 6^ Luca Stoppato.