Domeniche della sostenibilita’, la prima volta di via 4 novembre

In linea con lo spirito dell’iniziativa, che punta a promuovere una mobilità urbana più sostenibile e migliorare la qualità dell’aria in città, la Circoscrizione 2^ porta l’evento per la prima volta in via IV Novembre e piazza Vittorio Veneto. Coinvolto anche il parco di via Cesare Abba. Durante tutta la giornata, la piazza e una delle principali arterie di Borgo Trento saranno chiuse al traffico, così come le sue perpendicolari.

Più di cinquanta le associazioni, organizzazioni no-profit, attività commerciali e artigianali del quartiere coinvolte attivamente nella manifestazione.

Il cartellone delle iniziative è stato illustrato dall’assessore all’Ambiente e Transizione ecologica Tommaso Ferrati insieme alla presidente della Circoscrizione 2^ Elisa Dalle Pezze e il coordinatore della commissione Sport della Circoscrizione Federico Centomo.

“L’obiettivo delle Domeniche della Sostenibilità è vivere gli spazi urbani in maniera differente – ha ricordato l’assessore Ferrari-. Un’iniziativa ormai consolidata che porta vantaggi a tutti e a tutte, alla comunità dei cittadini e alle attività commerciali che vi partecipano con entusiasmo”.

“Abbiamo avuto un grande riscontro da parte delle associazioni e delle realtà di Borgo Trento, ci aspettiamo quindi una piazza e una via IV Novembre ricca di tantissime proposte di carattere educativo, sportivo, culturale e sociale”, ha detto la presidente Dalle Pezze.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, saranno in vigore alcune limitazioni alla circolazione e divieti di sosta lungo via IV Novembre e nelle vie limitrofe.

Informazioni sul sito del Comune



Programma attività

Tutti i cittadini e le cittadine sono invitati a raggiungere Via IV Novembre, Piazza Vittorio Veneto e Parco Cesare Abba a piedi, bici o con mobilità sostenibile, approfittando della domenica completamente pedonale di Lungadige Attiraglio.

➡️ Verona Bike dedica una promo speciale con sconto del 30% sull’abbonamento annuale per tutti coloro che non hanno mai utilizzato il servizio di bike sharing Verona Bike. Il codice promozionale ideato ad hoc è il seguente: ECOSUNDAY25 e sarà attivo e riscattabile da sabato 29 a lunedì 31 marzo.

Piazza Vittorio Veneto

Corte Molon ASD Horsevalley

Battesimo della sella e laboratori didattici a tema cavallo e equitazione | ⏰ 10 – 18.30 (presso Parrocchia di San Pietro Apostolo)

Fondazione DBA

Mostra delle creatività Hand Made dalle volontarie e info sulle malattie rare | ⏰ 10 – 18.30

CER Verona Green

Contatto con la cittadinanza | ⏰ 10 – 18.30

Teatro Stabile di Verona

Presentazione dei corsi della Scuola di Teatro, degli spettacoli e rassegne. | ⏰ 10 – 18.30

Gruppo Alpini di Avesa

Promozione Patto di Sussidiarietà Area Ex Polveriera e Centenario del gruppo| ⏰ 10 – 18

APS Keleuthos

Presentazione dei progetti culturali educativi | ⏰ 10 – 18.30

ASD Vagonova

Danza per bambini, ginnastica per anziani, dancefit, pilates | ⏰ 10 – 18.30

Croce Rossa Italiana – Comitato di Verona

Informazioni sulle attività e presentazione del progetto “I Braccialetti di Edo” | ⏰ 10 – 18

ODV Telefono Amico Mondo X – Verona

Stand informativo e giochi per tutti | ⏰ 10 – 18

Cittadinanza Attiva Verona

Camminata ecologica di recupero rifiuti abbandonati nel quartiere| ⏰ 10 – 12

Presentazione Open Day Corso di disegno e pittura

A cura della pittrice Romina de Rossi | ⏰ 11 – 18

Parliamo di ambiente

Incontro con Virginia Della Sala, giornalista ambientale, moderato da Ernesto Kieffer | ⏰ 15 – 16

Artisti di strada

Matteo Croce (⏰ 11 – 13), Paul Padula (⏰ 16 – 18)

Teatro Scientifico / Teatro Laboratorio Verona

Reading a tema ecologico tenuto dal Gruppo di Teatro Partecipato di Over 65 | ⏰ 16 – 17

Visita guidata ai villini liberty di Borgo Trento

A cura di Francesca Amaro, guida turistica professionale | ⏰ 17 – 18

Via IV Novembre

Sci Club Edelweiss

Nordic Walking e stand informativo | ⏰ 10 – 18.30

Centri Giovanili Don Mazzi

Info point e attività di canto e ballo hip hop | ⏰ 10 – 18.30

Genitorio Scuole Provolo

Gioco delle cerbottane per bambini | ⏰ 10 – 18

Banca del tempo “Ora x Ora”

Presentazione attività ed esposizioni di creatività | ⏰ 10 – 18

Adoces Verona

Stand con “Colombe per la vita” | ⏰ 10 – 18

A.S.D. La Grande Sfida

Stand informativo e gioco delle bocce adattato | ⏰ 10 – 18

La Chiave Magica

Laboratori musicali per bambini | ⏰ 10 – 12.30 e 15 – 18.30

Gruppo Scout Verona

Giochi per bambini | ⏰ 10 – 13

Associazione Giardini Aperti Verona

Plant crossing | ⏰ 10 – 13

Fiab Verona

Biciclettata con partenza su Lungadige Attiraglio (chiuso al traffico) alle 10.30

Gazebo e marchiatura biciclette | ⏰ 10 – 14

Scuola Lizar

Attività musicale con gli studenti della scuola | ⏰ 10 – 14

WWF Veronese

Gazebo informativo | ⏰ 10 – 14

Camminata naturale “I grandi alberi: alberi Monumentali della Seconda Circoscrizione”, accompagnati da Michele Dall’O. | ⏰ 14.30 – 16.30

Band Dieci Più Group “IL PAESE DI ALICE onlus

Band di GIOVANI diversamente abili che SUONANO insieme da alcuni anni | ⏰ 11 – 13

Ludobus Ridoridò

Giochi per bambini in strada | ⏰ 14.30 – 18

Giovani Artisti

Oliver Kaufmann, Michelangelo Muccioli e Matteo Croce | ⏰ 15.30 – 18.30

Gruppo di Ricerca Danze Popolari

Animazione di danze della tradizione popolare con musica dal vivo | ⏰ 16 – 18

Gazebi e punti informativi in via IV Novembre

· Circoscrizione 2^ | 10-18

· Amia Verona Spa | 10 – 18

· Acque Veronesi | 10 – 18

· AMT3 | 10 – 18

· Associazione Abio Verona | 10 – 18

· Associazione Trapiantati di Fegato Verona ODV | 10.00 – 18.30

· Avis Provinciale di Verona | 10 – 18

· Sportello Pronto Psicologo | 14.30 -16.30

· Psicogogo Verona – 10 – 14

Parco Cesare Abba

Polisportiva dilettantistica Quinzano

Gioco della pallavolo | ⏰ 10 – 18

Sport Expo Week Verona

Attività sportive e stand informativo | ⏰ 10 – 18

Verona Rugby

Prove per bambini di passaggi con palla ovale, giochi di rugby | ⏰ 14.30 – 16.30

Street Workout Verona

Evento in cuffia su prenotazione: warm up, funzionale, dance, olistico | ⏰ 16 – 16.45

Aderiscono all’iniziativa numerose realtà commerciali e artigianali del quartiere, che rimarranno aperte durante la giornata, organizzando attività laboratoriali, di intrattenimento musicale e di vendita prodotti.

· Assaggini di cremolata: Via IV Novembre, 13 | dalle 11.00

· Via Cesare Abba 10/b | dalle 10.00

· Musica dj set: Laura Marcellini – Via IV Novembre, 10 – 12/A | 12.00 – 18.30

· Musica dj set: Chagas – Via IV Novembre, 24 | 12.30 – 16.30

· Musica dj set: Zubamy, Chagas, Gordon – Via IV Novembre, 1 | 15.00 – 18.30

· Musica dj set: Ivano DJ – Via IV Novembre, 20 | dalle 16

Provvedimenti viabilistici

Dalle 8.00 alle 20.00 divieto di transito e divieto di sosta a tutti i veicoli, con facoltà di rimozione, su ambo i lati della carreggiata, in:

· via IV Novembre

Possono circolare esclusivamente:

· biciclette

· veicoli di soggetti proprietari e/o titolari di garage o posti auto all’interno di area privata

· veicoli delle Forze dell’Ordine, di pronto intervento o soccorso

Divieto di transito dalle 8.00 alle 20.00 nelle seguenti strade:

· via Isonzo, nel tratto tra via Prato Santo a via IV Novembre

· via Tonale, nel tratto tra via Ceriotto e via IV Novembre

· via Cesare Abba, nel tratto tra via Ceriotto e via IV Novembre

· via Del Risorgimento, nel tratto tra via Todeschini e via IV Novembre

· via Francesco Anzani, nel tratto tra via Giacomo Medici e via IV Novembre

Possono circolare esclusivamente:

· biciclette

· veicoli dei residenti, dei dimoranti e di soggetti proprietari e/o titolari di garage o posto auto nella medesima strada

· veicoli delle Forze dell’Ordine, di pronto intervento e soccorso

· veicoli di soggetti proprietari e/o titolari di garage o posto auto all’interno di area privata in via IV Novembre