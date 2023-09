Giochi Olimpici Milano Cortina 2026. Definiti interventi e costi. Le opere richieste dal Comune

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo al Piano complessivo delle opere da realizzare in funzione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026.

Vengono così definiti gli interventi da porre in essere da qui al 2026, i territori interessati da tali opere, gli investimenti necessari e soprattutto viene certificata la copertura finanziaria.

L’anfiteatro Arena ospiterà le cerimonie di chiusura dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026 e di apertura dei Giochi Paralimpici. Per adeguare il monumento e renderlo accessibile in vista di tale evento, il Consiglio dei Ministri ha individuato i seguenti interventi da realizzare: il completamento della riqualificazione dei servizi igienici dell’anfiteatro e la riqualificazione degli accessi.

Per i primi la spesa prevista è di 1.624.000 euro, 1 milione dei quali finanziati dalla Regione Veneto e la restante somma dal Comune di Verona. Il cuore dei lavori sarà la riqualificazione degli accessi che sarà eseguita dalla Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A e finanziata con risorse dello Stato inserite nella legge di bilancio 197/2022. Per tali opere la cifra a disposizione è di quasi 19 milioni di euro.

Secondo il Comune dovranno servire per la realizzazione di un ascensore, per la sistemazione di due camminamenti, uno in sommità e uno in cavea oltre che per la sistemazione di tutti i parapetti sia quelli in sommità che quelli presenti su tutte le uscite.

Fondamentale per il Comune intervenire anche a livello di viabilità, con lavori mirati a rendere completamente accessibili le principali arterie di accesso all’Arena, come le vie che dalla Stazione di Porta Nuova portano a piazza Bra.

Negli incontri dei prossimi giorni tra Comune e Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A verranno approfonditi i dettagli di progettazione.