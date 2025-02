Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli stili di vita sostenibili. Due nuove piante al parco San Giacomo

Due nuovi alberi all’interno del Parco San Giacomo sono stati piantati questa mattina, in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili (16 febbraio). Ad effettuare la messa a dimora di un Cercidifillo del Giappone e di un Cercis siliquastrum, donati da Amia, sono stati gli studenti e le studentesse del liceo scientifico Galileo Galilei, da sempre attento ai temi ambientali.

Lo slogan che quest’anno accomuna le iniziative dell’istituto Galileo Galilei legate alla Giornata nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili è “Mettiamo Radici per il Futuro”. Attraverso attività diverse, l’istituto punta a promuovere e sensibilizzare studenti, famiglie e personale tutto della scuola su un tema estremamente importante: la salvaguardia ed il rispetto degli alberi.

Presenti per l’occasione l’assessore comunale ai Giardini e Arredo urbano Federico Benini, per Amia il presidente Roberto Bechis e il responsabile Verde Verticale Francesco Donini, per il liceo scientifico Galileo Galilei la dirigente scolastica Mariangela Icarelli e il referente del progetto il professor Federico Semolini, il presidente della circoscrizione 5^ Raimondo Dilara e Giovanna Leardini di Plastic Free. In rappresentanza di tutti gli studenti e le studentesse sono intervenuti anche i rappresentanti Ambientali d’Istituto (RAI) e i Rappresentanti Ambientali di Classe (RAC), rispettivamente di sede e succursale del liceo Galilei.

“Solo quest’anno il Comune di Verona ha in programma circa 1000 nuove piantumazioni – ha spiegato l’assessore Federico Benini –. Verso il verde cittadini c’è infatti un impegno costante, che punta a coinvolgere quando è possibile i più giovani con iniziative che riguardano direttamente le scuole, come è avvenuto con il Liceo Galilei vicina al grande parco urbano San Giacomo oggi interessato dalla messa a dimora di una nuova pianta”.

“Abbiamo un’ottima collaborazione da anni con il liceo scientifico Galileo Galilei e con molti altri istituti. Grazie al lavoro del nostro Ufficio Scuole, incontriamo ogni anno centinaia di alunni, dalle Scuole dell’infanzia fino all’ultimo anno delle superiori. Perché Amia non è solo raccolta rifiuti e pulizia strade, ma è anche ambiente e cura del verde”, ha aggiunto il presidente Bechis. “Ieri, in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, Amia ha aderito all’iniziativa M’Illumino di Meno spegnendo simbolicamente le luci dei propri spazi operativi per tre minuti. Questo è l’anno del cambiamento nel sistema di raccolta dei rifiuti, che quest’anno coinvolgerà anche le circoscrizioni 4^ e 5^, per cui contiamo anche sulle giovani generazioni per divulgare i comportamenti corretti”.