Dal 20 al 22 aprile Verona al centro dell’innovazione europea. In Gran Guardia la conferenza internazionale DATE 2026

Dal 20 al 22 aprile, la città di Verona ospiterà la conferenza internazionale DATE – Design, Automation and Test in Europe, uno degli appuntamenti più rilevanti a livello europeo nel campo della progettazione e dell’innovazione tecnologica applicata ai sistemi elettronici.

L’evento, punto di riferimento da quasi trent’anni per la comunità scientifica, industriale e accademica, riunisce in un unico contesto ricercatori, ingegneri, imprese e giovani talenti provenienti da tutto il mondo, offrendo un’occasione di confronto e aggiornamento sulle principali evoluzioni del settore.

“Quest’anno abbiamo scelto di collaborare con l’Università di Verona, per ospitare una conferenza internazionale sul digitale sull’intelligenza artificiale. Un appuntamento che ci darà l’opportunità di incontrare soggetti di riferimento internazionale con un confronto aperto alla città – spiega Jacopo Buffolo, assessore alle Politiche giovanili – ospitare DATE 2026 rappresenta una scelta strategica che conferma l’impegno della città sui temi dell’innovazione e della trasformazione digitale. L’iniziativa è un’opportunità significativa per il territorio, sia sotto il profilo economico sia strategico. Allo stesso tempo, offre alla città e alle nuove generazioni un’importante occasione di confronto sulle tecnologie che stanno cambiando la nostra società e i nostri modelli di sviluppo.”

“Portare DATE a Verona significa valorizzare un territorio fortemente legato alla manifattura e all’innovazione – aggiunge Franco Fummi, responsabile locale dell’evento – Oggi le imprese hanno bisogno di integrare tecnologie intelligenti nei propri prodotti, e questa conferenza rappresenta un’occasione concreta per avvicinare il sistema produttivo locale alle frontiere della ricerca internazionale.”

Conferenza internazionale DATE – Design, Automation and Test in Europe

L’edizione 2026 porterà a Verona circa 1.500 partecipanti internazionali, provenienti da oltre 50 Paesi, con la presenza di aziende leader, enti di ricerca e università. Il programma si articolerà in keynote, sessioni tecniche, workshop e momenti di approfondimento, con un focus sui temi più avanzati della ricerca tecnologica, tra cui intelligenza artificiale, sistemi embedded, quantum computing e nuove architetture hardware.

Uno degli elementi distintivi della conferenza è la sua capacità di favorire il dialogo tra mondi diversi, promuovendo l’incontro tra ricerca e impresa e sostenendo lo sviluppo delle competenze, in particolare tra le nuove generazioni. In questo senso, DATE rappresenta anche un’importante occasione di orientamento e crescita per studenti e giovani professionisti interessati ai settori dell’innovazione digitale ed elettronica.

La realizzazione dell’edizione 2026 è il risultato di una sinergia tra istituzioni e mondo accademico. Il Comune di Verona ha contribuito mettendo a disposizione la sede del Palazzo della Gran Guardia, luogo simbolo della città, mentre l’Università di Verona ha svolto un ruolo centrale nell’organizzazione scientifica e operativa dell’evento, grazie al coinvolgimento dei propri ricercatori.

Allo stesso tempo, la conferenza offrirà alle imprese del territorio occasioni concrete di confronto con i principali attori globali del settore, favorendo nuove collaborazioni, scambi di competenze e opportunità di sviluppo.

Con DATE 2026, Verona e il Veneto si pongono al centro del dibattito sulle tecnologie del futuro, contribuendo a rafforzare un ecosistema sempre più dinamico, competitivo e connesso a livello globale.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito https://www.date-conference.com