Il Comune di Verona fa squadra con le realtà del territorio: istituita per la prima volta una Consulta comunale dello Sport veronese. Aperte le iscrizioni

Fare squadra per rendere lo sport veronese un valido motore di educazione, inclusione, partecipazione e benessere. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla neonata Consulta dello Sport, un’iniziativa promossa dal Comune di Verona che dà così vita ad un organo consultivo di partecipazione e di confronto tra l’Amministrazione comunale ed il mondo dello Sport cittadino.

Traendo ispirazione dall’articolo 33 della Costituzione Italiana, in cui si stabilisce che la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme, la Consulta ha come finalità la promozione dello sport per tutte le fasce d’età, soprattutto quelle più fragili, ma anche come risorsa per la salute e il turismo. Uno dei compiti è sostenere il coordinamento delle attività sportive sul territorio e incoraggiare iniziative formative su prevenzione, bullismo, discriminazioni e doping. Inoltre, prevede la formulazione di pareri e proposte per migliorare il sistema sportivo comunale e favorisce la collaborazione tra associazioni, enti sportivi e scuole.

Organi e composizione dell’Assemblea

La Consulta sarà formata dai seguenti organi: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Dell’Assemblea faranno parte le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le

Società Sportive Dilettantistiche, senza fine di lucro, che da almeno due anni operino in modo continuativo nel territorio del Comune di Verona iscritte al Registro Nazionale delle Attività sportive, il Presidente della Fondazione Marcantonio Bentegodi.

Ne faranno inoltre parte, senza diritto di voto, il Sindaco del Comune di Verona, il Presidente della Commissione Consiliare permanente preposta, i Presidenti di Circoscrizione, i dirigenti delle direzioni competenti, i funzionari dei servizi competenti.

Possono partecipare alle sedute, in qualità di esperti senza diritto di voto, i Presidenti degli Enti di Promozione Sportiva, il Delegato Provinciale CONI, il Delegato Provinciale CIP, un Rappresentante dell’Ufficio Scolastico Territoriale, un rappresentante dell’Università di Scienze Motorie, un Rappresentante del Dipartimento di prevenzione – Unità Operativa Semplice Dipartimentale Attività Motoria dell’ULSS 9 Scaligera, un rappresentante della

Federazione Medico Sportiva Italiana di Verona.

L’Assemblea svolgerà funzioni consultive e propositive sulle politiche sportive,

eleggerà Presidente e Consiglio Direttivo, fornirà pareri non vincolanti al Comune e potrà riunirsi almeno due volte l’anno con regole precise di convocazione, quorum e votazione.

Le associazioni potranno recedere o essere escluse in caso di irregolarità o inattività.

Il Consiglio Direttivo, eletto per tre anni, avrà il compito di preparare i lavori dell’Assemblea, elaborare proposte, raccogliere dati e verificare i requisiti delle nuove adesioni.

Il Presidente, eletto dall’Assemblea, rappresenterà la Consulta, convocherà e dirigerà sia Assemblea sia Consiglio, e resterà in carica tre anni insieme al Vicepresidente. In caso di dimissioni del Presidente, decadrà anche il Consiglio.

Il Comune garantirà supporto amministrativo, locali e copertura delle spese, mentre la partecipazione dei membri sarà gratuita. La Consulta si impegnerà infine a mantenere completa imparzialità politica.

Come aderire

Una volta insediata per partecipare alla Consulta si dovràinviare al Presidente una richiesta scritta e dimostrare di essere enti senza scopo di lucro, legalmente rappresentati e attivi da almeno due anni nello sport nel Comune di Verona.

Alla domanda andranno allegati statuto o atto costitutivo e l’atto che designa il rappresentante e l’eventuale sostituto. Ogni variazione andrà comunicata per iscritto. Il Presidente, con il Consiglio Direttivo, verificati i requisiti nella prima Assemblea utile ammetterà i nuovi rappresentanti.

Al seguente LINK si possono consultare tutte le informazioni e il regolamento completo.

A questo LINK invece si può seguire l’iter di iscrizione alla Consulta comunale dello Sport Veronese.