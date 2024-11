Il Comune di Verona premiato con una menzione speciale al concorso “Smartphone d’Oro 2024” per il progetto “Naturazioni”

Il Comune di Verona, insieme a Fondazione Cariverona, ha ricevuto una menzione speciale nell’ambito dello “Smartphone d’Oro 2024”, il premio promosso da PA Social che riconosce le migliori esperienze di comunicazione e informazione pubblica digitale. Il riconoscimento è stato conferito per il progetto “NaturAzioni”, un’iniziativa triennale ideata dal Comune con il sostegno di Fondazione Cariverona, che ha come obiettivo la valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale di Verona attraverso la partecipazione civica e l’educazione ambientale.

La cerimonia di premiazione si è svolta ieri, martedì 26 novembre a Roma, presso Binario F, all’interno del Super Day di PA Social, un evento che ha visto la partecipazione di numerosi professionisti della comunicazione, giornalisti, social media manager, amministratori pubblici, manager, enti e aziende provenienti da tutta Italia. Le vincitrici assolute dell’edizione 2024 dello Smartphone d’Oro sono state Roma Capitale e l’AOU di Cagliari.

“NaturAzioni”: un progetto di partecipazione e sostenibilità

“NaturAzioni” ha l’obiettivo di recuperare, valorizzare e promuovere la conoscenza dei luoghi naturali di Verona, rendendoli un elemento strategico per lo sviluppo sostenibile della città. Il progetto si articola in cinque aree principali: Ricerca – Utilizzo di strumenti digitali per la citizen science e il monitoraggio della biodiversità, come i BioBlitz; Educazione – Percorsi didattici per le scuole su temi ambientali, tra cui progetti sui licheni, orti in classe e attività esperienziali; Percorsi di terra – Valorizzazione di itinerari naturali tra le colline e la cinta muraria cittadina; Percorsi d’acqua – Riscoperta e tutela dei percorsi fluviali lungo l’Adige e il Lazzaretto, con il restauro di alcune strutture storiche; Attivazione civica – Promozione della partecipazione diretta della cittadinanza attraverso patti di sussidiarietà con le associazioni locali.

Un impegno collettivo per il territorio

Il progetto ha visto il coinvolgimento di diverse direzioni comunali: Ambiente e Transizione Ecologica, Museo di Storia Naturale, Strade, Giardini e Arredo Urbano, Tutela e Valorizzazione del Patrimonio UNESCO, Innovazione Amministrativa e Attuazione della Sussidiarietà Orizzontale, che hanno lavorato in sinergia per realizzare le attività previste ed è stato supportato attivamente da numerose associazioni locali, tra cui Amici del Lazzaretto, La Raganella Ets, Gea Onlus, Comitato per il Verde, GAV (Gruppi Alpinistici Veronesi) e Istituto Salesiano San Zeno, promuovendo una stretta collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione comunale.

Tra le tante iniziative realizzate in questi anni si ricordano:a ttività di ricerca scientifica ed eventi di citizen Science, quali i BioBlitz e citizen science, per monitorare e raccogliere dati sulla biodiversità locale; giornate della biodiversità e un concorso fotografico, per stimolare una visione partecipativa del territorio; sistemazione di sentieri collinari; progetti didattici nelle scuole su temi ambientali, come orti urbani, api e licheni; opere pubbliche quali ad esempio il consolidamento di parti delle mura di cinta del Lazzaretto realizzato nel 1549 dal Sanmicheli, che ha coinvolto studenti e studentesse del corso di tecnico del restauro di beni culturali dell’Istituto Salesiano San Zeno; patti di Sussidiarietà.

Il progetto ha permesso di riscoprire e valorizzare numerosi luoghi di Verona che sono diventati una risorsa condivisa da tutta la comunità.

La menzione speciale assegnata al Comune di Verona nell’ambito dello “Smartphone d’Oro” rappresenta un importante riconoscimento per l’utilizzo innovativo delle tecnologie digitali nella sensibilizzazione e comunicazione ambientale. La collaborazione con la cittadinanza e le associazioni locali ha permesso di creare un modello partecipativo che valorizza il patrimonio naturale della città come una infrastruttura strategica per lo sviluppo urbano.

L’Amministrazione comunale desidera ringraziare tutti i cittadini e le cittadine che hanno sostenuto e votato il progetto, contribuendo al suo successo. Il loro coinvolgimento è stato fondamentale per il raggiungimento di questo traguardo.

Per maggiori dettagli sul progetto “NaturAzioni” e sulle sue attività:

https://www.instagram.com/naturazioni/

https://www.pasocial.info/albo-doro-premio-smartphone-doro-2024