Il Comune investe 573mila euro nei servizi Zerosei: più estate nido e laboratori pomeridiani nelle scuole dell’infanzia

Per il 2026-2027 potenziata l’offerta educativa 0-6: servizio estivo per i nidi e laboratori attivi in nove scuole comunali, a sostegno delle famiglie e della conciliazione vita-lavoro

Il Comune investe 573mila euro nell’ampliamento dei servizi zerosei per il prossimo anno scolastico 2026-2027, rafforzando sia l’offerta per i più piccoli nei nidi sia le attività integrative nelle scuole dell’infanzia comunali.

L’intervento complessivo si articola su due direttrici. Da un lato viene confermato e ampliato il servizio “Estate Nido” per le estati 2026 e 2027 passando da otto asili aperti a nove; dall’altro vengono potenziati i laboratori didattici pomeridiani nelle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 2026/2027.

“Prosegue l’estensione dei servizi zero sei, – dichiara l’assessora alle politiche educative e scolastiche, Elisa La Paglia – sia nell’offerta di servizi di qualità sia nell’estensione numerica dei bambini e bambine che potranno accedervi. Quindi è un investimento importante che riteniamo fondamentale per sostenere opportunità educative per i bambini, la natalità e la conciliazione degli impegni famigliari e lavorativi.

Per quanto riguarda i nidi, la Giunta ha approvato l’organizzazione del servizio “Estate Nido” per l’estate 2026, come previsto dalla proposta della Direzione Servizi Formativi e dell’Istruzione . Il servizio si svolgerà dal 29 giugno al 24 luglio 2026, articolato in quattro settimane, e sarà riservato alle bambine e ai bambini già frequentanti i nidi comunali, i nidi in convenzione e le sezioni Primavera comunali. Potranno accedere al servizio le famiglie in cui entrambi i genitori siano impegnati in attività lavorativa o si trovino in situazioni di particolare necessità.

Le iscrizioni si effettueranno online dal 16 al 30 marzo 2026. In caso di domande superiori ai posti disponibili, sarà seguito l’ordine cronologico di arrivo, con possibilità di proposta di sedi alternative prima dell’eventuale esclusione. La spesa stimata per il servizio ammonta a 385mila euro annui, finanziati attraverso il Fondo Nazionale 0-6 e risorse comunali.

Parallelamente, per l’anno scolastico 2026/2027 verranno attivati i laboratori didattici pomeridiani nelle scuole dell’infanzia comunali. I laboratori si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 16.00 alle 17.45, con ritiro non prima delle 17.15, e saranno riservati ai bambini frequentanti la scuola in cui il servizio è attivato, con priorità alle famiglie con entrambi i genitori lavoratori.

Le scuole individuate per l’attivazione dei laboratori sono cinque in più rispetto allo scorso anno e sono: scuola dell’infanzia comunale di Poiano, Bentegodi, Carso, Primo Maggio, Barbarani, Villa Colombare, Villa Are Dall’Oca Bianca, Monte Tesoro e G. Dai Libri.

L’attivazione sarà garantita con un minimo di 10 iscritti per ciascuna struttura e fino a un massimo di 25 bambini per scuola. In caso di esubero di richieste, sarà seguito l’ordine cronologico di arrivo, nel rispetto delle priorità previste. La quota di partecipazione è fissata in 250 euro annui. La spesa complessiva preventivata per i laboratori ammonta a 188mila euro.