Installato a Verona un nuovo sistema per l’irrigazione degli alberi

Un modello sostenibile già in uso nel Nord Europa. Verona è tra le prime città ad adottare questo sistema funzionale per la cura del verde. Una modalità efficace soprattutto in queste giornate di grande caldo

Un sistema è semplice ma molto efficace: Verona si distingue come una delle prime città italiane ad adottare un sistema di irrigazione per il verde urbano, già ampiamente utilizzato nel Nord Europa.

Questa mattina sono stati installati 20 nuovi sacchi in PVC, ciascuno attorno ad un albero lungo le vie Tomaso da Vico, Rovereto, Giacomo Medici e Piazzale Olimpia.

Ogni 7-10 giorni i sacchi da 75 litri vengono riempiti dalle idrobotti di AMIA, fornendo acqua alle piante attraverso un impianto che le abbevera con un sistema goccia a goccia. I sacchi in PVC, grazie alla loro resistenza al sole, al caldo e agli agenti atmosferici, garantiscono un’irrigazione ottimale con costi contenuti.

L’intervento si inserisce in un quadro più ampio di iniziative promosse dall’Amministrazione attraverso l’Assessorato a Strade e Giardini per la tutela del verde urbano. Oltre all’installazione dei sacchi in PVC, infatti, più di 300 cittadini veronesi hanno “adottato” una pianta, impegnandosi a prendersene cura durante l’estate.

“Abbiamo piantato molti nuovi alberi per rendere la città più bella e accogliente per i veronesi e i turisti. – sottolinea l’assessore a Strade Giardini Federico Benini. – Questa nuova modalità di irrigazione è fondamentale per migliorare la qualità delle piante, soprattutto in queste settimane di caldo intenso”.