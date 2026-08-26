La Notte Bianca 2026 torna a Villafranca di Verona

Sabato 29 agosto, dalle ore 17:00, il centro storico si trasforma in un’unica grande festa a cielo aperto Villafranca di Verona si prepara a vivere una delle notti più attese e amate dell’estate veronese.



Sabato 29 agosto, a partire dalle 17:00 e ﬁno a notte fonda, il Comune di Villafranca di Verona

organizza La Notte Bianca 2026, l’appuntamento che ogni anno chiama a raccolta migliaia di

persone e trasforma il centro cittadino in un enorme palcoscenico diffuso, fatto di musica, sport,

shopping, gastronomia, arte e intrattenimento per tutte le età.

Per un’intera notte, corsi, piazze e vicoli del centro storico si accenderanno con decine di iniziative in contemporanea, pensate per accompagnare il pubblico dal tardo pomeriggio ﬁno alle prime luci dell’alba: dj set che si susseguono di piazza in piazza, live show e tribute band, spettacoli di danza e arte aerea, degustazioni ed esibizioni sportive, mercatini artigianali, mostre di auto e moto d’epoca,

animazione e laboratori per i bambini. Il tutto sotto le mura suggestive del Castello Scaligero, che

per l’occasione apre eccezionalmente al pubblico le sue salette e i suoi antichi camminamenti,

regalando ai visitatori una prospettiva unica sulla città.

La manifestazione si articola attorno a tre grandi ﬁloni tematici, pensati per coinvolgere ogni

tipo di pubblico.

La Notte Bianca dello Sport anima l’interno del Castello Scaligero dalle 17:00 alle 22:00 con prove

gratuite, tornei ed esibizioni di professionisti in decine di discipline diverse, dal volley al basket,

dalle arti marziali al baseball, offrendo a bambini, ragazzi e adulti la possibilità di mettersi alla

prova sul campo insieme ad atleti e società sportive del territorio.

La Notte Bianca dei Bambini trasforma invece le vie del centro in un parco giochi a cielo aperto,

con clown, truccabimbi, maghi, gonﬁabili e show pensati apposta per i più piccoli.

Inﬁne lo Shopping dello Sbarazzo apre le porte dei negozi aderenti già dalle 17:00, con proposte e

sconti di ﬁne stagione imperdibili per chi ama fare acquisti in un’atmosfera di festa.

A Palazzo Bottagisio la mostra “80 in vespa: una vita a colori”. Dalle 18:00 alle 22:00, ingresso

gratuito. A cura dell’Associazione Culturale Artisti e Ofﬁcino d’Arte MiConTi

Per raggiungere il cuore della festa in tutta comodità, senza pensieri per parcheggio e trafﬁco, è

attivo un servizio di bus navetta gratuito, disponibile dalle 17:00 alle 4:00, che collega direttamente al centro di Villafranca i principali parcheggi cittadini: F.lli Castagna, Martinelli, P.le Olimpia, Via Adamello e La Fontana.

Il programma potrebbe subire variazioni.IL PROGRAMMA COMPLETO



LATO CASTELLO

Animazione per Bambini con Gonﬁabili – dalle 19:00, un’area gonﬁabile tutta da saltare per i più

piccoli, tra salti, risate e divertimento senza sosta Serd Bussolengo – “Go Safe” – uno stand informativo dedicato al progetto veneto di prevenzione selettiva sul divertimento giovanile, con interventi e materiali informativi sul tema della sicurezza stradale e del consumo consapevole di alcolici Asd Tennis Villafranca – torneo e dimostrazioni sul campo con i ragazzi della Scuola tennis, tra colpi, scambi e la passione per la racchetta che si tramanda di generazione in generazione Doria Scarpe – dalle 17:00 sﬁlano le iconiche “Vespe” di Doria, un omaggio allo stile e all’eleganza senza tempo Caseiﬁcio Pugliese & Leone Bistrot – un vero e proprio viaggio del gusto nei “Sapori di Puglia”, tra formaggi freschi, prodotti tipici e specialità gastronomiche da assaporare passeggiando Magis Energia – dalle 18:00 alle 21:00 spazio truccabimbi per i più piccoli; a seguire, dalle 21:00 alle 22:30, lo show per famiglie “Marcello e le magiche bolle” incanta grandi e bambini con giochi di luce, colore e fantasia Performance Education Dance School – dalle 19:00 uno spettacolo di arte aerea che alterna diverse discipline e attrezzi, dai tessuti aerei al cerchio, dall’ottovolante alla spirale, ﬁno a pole, pole silk e lollipop: un susseguirsi di acrobazie ed eleganza sospesa nell’aria che lascia il pubblico col ﬁato sospeso.



PIAZZA GIOVANNI XXIII

Pasa Nada Cocktail Lounge Bar | Gymnasium Wellness – dalle 19:00 alle 20:00 e dalle 21:30 alle

22:30 uno spettacolo ﬁrmato Gymnasium Wellness, con esibizioni delle principali discipline ﬁtness a cura degli istruttori della palestra; dalle 22:30 il ritmo sale ulteriormente con il coinvolgente Domus D Live Show.



LATO SAN ROCCO

Il Duomo Bar – Enosteria – dalle 19:00 aperitivo con ricco buffet in musica, accompagnato dalle

selezioni musicali di Clara Romero Dj; dalle 23:00 la serata prosegue nel segno del divertimento con Damiani Nanini Dj Bar Al Corso – Fidas Verona Sez. Quaderni – dalle 22:00 in console Paso Dj, per una serata di buona musica al servizio anche di una nobile causa beneﬁca Area Giochi in Legno e gonﬁabili per bambini, uno spazio pensato apposta per far giocare i più piccoli in totale sicurezza e libertà Garda Danze – dalle 19:30 alle 20:30 lezione di prova gratuita aperta a tutti; dalle 20:30 alle 22:00 lo spettacolo “Dreamland: dove la danza incontra la fantasia” porta in scena coreograﬁe suggestive; dalle 22:00 si continua a ballare con la Gardadanza Night, una serata a tema caraibico animata da Dj Temba tra ritmi latini e movimenti travolgenti Caffè degli Artisti – ore 19:00 presentazione ufﬁciale della squadra Pitigrilli Caselle; dalle 21:00 dj set con Dj Rana per ballare ﬁno a tardi in un’atmosfera informale e convivialePasticceria Miozzi – ore 19:00 pasticceria live con show cooking a vista, un’occasione unica per scoprire i segreti dietro dolci creati sul momento davanti al pubblico Pasa Nada Cocktail Lounge Bar – dalle 21:00 serata latina a suon di dj set, tra cocktail e ritmi caldi che invitano a scendere in pista Pasticceria Dolcevilla – dalle 21:00 Dolcevilla & Tapparomi si uniscono per una serata all’insegna del gusto, tra dolcezze artigianali e specialità da provare assolutamente Gruppo amici Fiat 500 Villafranca – un’esposizione di Fiat 500 storiche e derivate, un tuffo nel fascino intramontabile del design italiano che ha fatto sognare intere generazioni Assemblamento BMW GS e derivati – un raduno dedicato agli appassionati di due ruote, tra modelli on e off road esposti con cura dai proprietari Impasti 4.1 – Nuovo Forno Urbano – focaccia creativa e golosità lievitate all night long, da gustare passeggiando; alle 19:30 un momento speciale dedicato ai bambini con “Il mondo del pane” spiegato a misura di piccoli curiosi, tra farine, lievitazioni e segreti della paniﬁcazione; dalle 21:30 dj set by Lo Zar per chiudere la serata in musica.



CORSO VITTORIO EMANUELE II – PALAZZO BOTTAGISIO

Apertura straordinaria del museo dalle 19:00 alle 22:00, un’occasione per scoprire arte e storia

locale nel cuore della festa.



CASTELLO SCALIGERO – NOTTE BIANCA DELLO SPORT (interno)

Dalle 17:00 alle 22:00, il Castello Scaligero si trasforma in un grande villaggio dello sport, con

esibizioni, tornei e prove gratuite aperte a bambini, ragazzi e adulti, grazie alla partecipazione delle principali società sportive del territorio:

Polisportiva San Giorgio – prove e tornei di volley, minivolley, basket e minibasket, con la possibilità per tutti di scendere in campo e giocare lo sport in prima persona A.s.d. Tennis Villafranca – prove gratuite per tutti i bambini, curate direttamente dal maestro

nazionale Davide Garzotti insieme al suo staff tecnico ASD Fudoshin Ryu Villafranca – dimostrazioni e prove pratiche di karate tradizionale e sportivo, aperte a bambini, ragazzi e adulti di ogni livello Caep Villafranca – un’esibizione di ginnastica ritmica con nastri e palle, insieme a una prova di ginnastica artistica su tappeto elastico a cura di alcune allieve del CAEP di Villafranca Primum Vivere Martial Arts – esibizioni di Ju Jitsu, Ken Jitsu e Nova Scrimia, la scherma combat che unisce tecnica e spettacolo ASD Pallamano Olimpica Dossobuono – bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni potranno sperimentare i fondamentali della pallamano: palleggio, passaggio, tiro e, perché no, anche qualche gol Alpo Basket – prove di gioco per i più piccoli e dimostrazione con le atlete della prima squadra, protagoniste del campionato nazionale di Serie A Parkour Verona ASD – prova il parkour e scopri come il tuo corpo può muoversi tra scavalcamenti, salti e rotolamenti, sviluppando una nuova visione dello spazio urbano; prove libere dai 5 ai 13 anni Quadrivolley | Volley Belladelli – prove gratuite di minivolley per bambine e bambini dai 6 ai 12 anni, a cura di una realtà presente da oltre 15 anni sul territorio villafranchese, con un movimento che spazia dal minivolley ﬁno alla Serie D regionale Asd Arti Marziali Villafranca – per adulti, ragazzi e bambini a partire dalla scuola dell’infanzia, prove di karate (Fijlkam), lotta olimpica e percorsi motori Dual Volley Dossobuono – nata dall’unione tra Volley Dossobuono e Alpo Volley, a cui si sono poi aggiunte Pol. Caselle Volley e Pol. Povegliano Volley, questa realtà conta oggi un numero

importante di iscritti di tutte le età, dai 5 anni ﬁno alla Serie B nazionale: un’occasione per

conoscere da vicino il mondo della pallavolo Wizards Villafranca Baseball ASD – “Batti e corri”: tunnel di battuta e tanti giochi pensati per mettere alla prova le proprie abilità, tra divertimento e spirito di squadra Atletica Villafranca VR – corsa, salti e lanci, con attività ludico-motoria dai 4 agli 11 anni e vera e propria attività sportiva a partire dai 12 anni in su.



CORSO GARIBALDI

Passione Due Ruote Vintage – un raduno che profuma di storia su due ruote, tra modelli d’epoca

custoditi con passione dai proprietari Esposizione pattuglia acrobatica 75 drift – adrenalina pura con le spettacolari evoluzioni della pattuglia acrobatica Pizzeria Il Centro del Gusto – ore 19:00 spazio giochi per famiglie con lotta dei cuscini, il gigantesco paracadute ludico e l’angolo trucca bimbi; dalle 21:00 l’atmosfera cambia registro con un dj set a base di reggaeton

A.S.D. Ski Club Villafranca, in collaborazione con Latemar Spa – un assaggio in anteprima della

prossima stagione ’26/’27, con le novità della località di Obereggen presentate al pubblico, oltre a

gadget e coupon promozionali per tutti i partecipanti Chicco D’oro – dalle 22:00 musica dal vivo con dj set, per un aperitivo che si trasforma in serata Tre Corone – ore 18:00 aperitivo party per iniziare la serata col piede giusto; dalle 22:30 le note travolgenti di YANO Music Machine.



VIA PACE

Mamacara Bistrò – ore 19:00 esposizione di auto d’epoca da ammirare sorseggiando un drink; dalle 23:00 dj set per continuare a ballare ﬁno a notte fonda

Ristorante Settima Onda – delizie di mare per i palati più rafﬁnati, in un contesto arricchito dal

mercatino Hand Made a cura di MCP-Mani Cuore Passione, tra creazioni artigianali uniche.



PIAZZA CASTELLO

Dalle 22:00 alle 23:00 sul palco Erre-J; a seguire, dalle 23:00, Walter Master Jay ripercorre “The

History of Dance”, un viaggio musicale tra i grandi classici che hanno fatto ballare intere generazioni.



VALLO LEVANTE

Scalo Villafranca – dalle 21:00 la musica di Zeta Room accompagna la serata in una delle location

più suggestive del centro storico.



VALLO PONENTE

Il Chiosco – dalle 22:30 dj set con Sebastian Bay, tra buona musica e atmosfera conviviale

Esposizione auto “Speed Power Cars” – mostra ed esibizione di auto pensata per gli amanti dei

motori e delle quattro ruote.



GIARDINI LATO CASTELLO

Divina Dance Studios: dalle 17:00 giochi e animazioni per bambini. Dalle 0re 20:30 Baby dance e

dalle ore 21:00 Musically, lo show dei ballerini DIVINA dancestudios ispirato ai più famosi musical di Broadway. A seguire serata danzante con musica latina VIA ROMA – VIA RENSI

La Pesa – dalle 20:00 alle 22:00 esibizione della scuola di ballo “Black Diamond”; dalle 22:00 alle

00:00 dj set Vinilico; dalle 00:00 alle 03:00 Test Press chiude la serata accompagnando i più

resistenti ﬁno alle prime ore del mattino.



VIA TRIESTE

Pub Dubliners | Bratwurst Tattoo – dalle 18:00 alle 24:00 arriva il Brat-bus, il primo tattoo bus senza barriere d’Italia, con tattoo e piercing disponibili in modalità walk-in per chi vuole portarsi a casa un ricordo indelebile della serata; alle 22:00 sul palco il tributo agli 883 ﬁrmato Circo Max, tra i più grandi successi della band; a chiudere, alle 00:15, l’energia contagiosa di Follia 2.000.



CASTELLO SCALIGERO

Dalle 19:00 alle 22:00, apertura straordinaria delle salette e dei camminamenti del Castello

Scaligero, per vivere la Notte Bianca da un punto di vista privilegiato, tra storia e atmosfera

medievale.



SHOPPING DELLO SBARAZZO

Dalle 17:00, i negozi aderenti in tutto il centro propongono le loro migliori offerte di ﬁne stagione,

un’occasione imperdibile per fare acquisti approﬁttando di prezzi particolarmente vantaggiosi

mentre si passeggia tra un evento e l’altro.



INFO UTILI

Parcheggi

Zona Nord: Via Adamello, La Fontana

Zona Sud: Supermercato Martinelli , F.lli Castagna (chiusura navette ore 3:30)

Zona Est: Stazione Ferroviaria

Fermata navetta gratuita per i parcheggi esterni attiva dalle 17:00 alle 4:00.

Un ringraziamento speciale agli sponsor che rendono possibile l’evento: Magis, Autoscuola

Valdalpone, Vetrocar, Montagna Dentisti del Veronese, Vanni Auto e Gymnasium Welness.

La Notte Bianca 2026 – Villafranca di Verona Sabato 29 agosto, dalle ore 17:00