Investite due bambine sulle strisce al Chievo

Questa mattina, poco dopo le 8.30, due bambine di 4 e 5 anni sono state investite mentre, insieme a un fratello e al nonno, stavano attraversando sulle strisce pedonali del semaforo a chiamata di via Aeroporto Berardi, dirette alla scuola materna.

Il veicolo coinvolto, una Smart, era condotto da un giovane di 22 anni. I soccorsi sono intervenuti immediatamente: una delle piccole è stata trasportata in ospedale in ambulanza, mentre la sorella è stata accompagnata dal padre al pronto soccorso pediatrico per ulteriori accertamenti.

Sul posto è intervenuto il Nucleo Infortunistica della Polizia Locale, che ha raccolto le testimonianze e sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.