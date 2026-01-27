Close Menu
    Investite due bambine sulle strisce al Chievo

    Città 1 Min Read

    Questa mattina, poco dopo le 8.30, due bambine di 4 e 5 anni sono state investite mentre, insieme a un fratello e al nonno, stavano attraversando sulle strisce pedonali del semaforo a chiamata di via Aeroporto Berardi, dirette alla scuola materna.

    Il veicolo coinvolto, una Smart, era condotto da un giovane di 22 anni. I soccorsi sono intervenuti immediatamente: una delle piccole è stata trasportata in ospedale in ambulanza, mentre la sorella è stata accompagnata dal padre al pronto soccorso pediatrico per ulteriori accertamenti.

    Sul posto è intervenuto il Nucleo Infortunistica della Polizia Locale, che ha raccolto le testimonianze e sta ricostruendo la dinamica dell’incidente. 

